Marc Marquez e Valentino Rossi: la MotoGP ribaltata

Marc Marquez tira in ballo Valentino Rossi e spiazza totalmente la MotoGP: ecco cosa è successo, ora è tutto ribaltato

Pensi a Marc Marquez e non ti può non venire in mente la rivalità con Valentino Rossi. Duelli in pista e fuori pista, carenate con le moto e con le parole per due dei piloti più vincenti della storia del motociclismo.

Con i suoi nove mondiali vinti, il dottore resta davanti allo spagnolo che ora con la Ducati ufficiale ha la possibilità di raggiungere il rivale di sempre e tornare a vincere un titolo che manca ormai da anni. È il campione di Cervera il grande favorito, insieme a Pecco Bagnaia, del mondiale 2025 e c’è curiosità nel capire se potrà eguagliare il numero di vittoria del campionissimo di Tavullia.

Non un obiettivo qualunque per chi è cresciuto nel mito di Valentino Rossi, prima che diventasse avversario in pista. Marquez e Rossi se ne sono fatte e se ne sono dette di tutti i colori, eppure emerge un particolare che spiazza la MotoGP: tutto ribaltato dopo le parole del pilota spagnolo.

Marc Marquez e la livrea di Valentino Rossi: ribaltata la MotoGP

Che prima di diventare il suo più grande rivale, Marc Marquez fosse un grandissimo ammiratore di Valentino Rossi è cosa nota.

Sorprende però che lo spagnolo non si faccia problemi ad ammettere che proprio il Dottore ha rappresentato per lui un pilota per cui fare il tifo, insieme a Pedrosa. Lo ha fatto parlando ai canali ufficiali della MotoGP, insieme al compagno di squadra Bagnaia, e rispondendo alla domanda sulla livrea che da ragazzini hanno apprezzato di più.

Il pilota italiano ha fatto riferimento, senza sorprese visto il legame tra i due, alla tuta blu e al cupolino giallo della prima gara in Yamaha di Rossi a Welkom. Non ci si aspetterebbe invece che tra i preferiti di Marquez trovi posto proprio il Dottore ed invece: “A quell’età fai il tifo per i piloti solo in base ai colori – ha affermato il pilota Ducati –. All’epoca mi piaceva il blu e facevo tanto il tifo per Dani Pedrosa che era il più giovane talento che arrivava dalla Spagna. E mi piaceva anche Valentino Rossi, perché lui era l’idolo in MotoGP e vinceva tanto“.

Scelta a sorpresa quindi con il tifo di Marc Marquez per Valentino Rossi che rappresenta un vero e proprio ribaltone per l’intera MotoGP.