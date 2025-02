Milan, Ibrahimovic difende Conceição: “C’è rabbia e delusione, ma…”

In casa Milan ci sono rabbia e delusione per la brutta eliminazione di Champions League rimediata ieri a favore del Feyenoord. Un pareggio quello dei rossoneri che li estromette prima della “top 16” dalla massima competizione europea. E tutto questo dopo aver raddrizzato le cose dopo appena un minuto. La causa, il momento che ha cambiato tutto è evidente, è quello dell’espulsione per doppia ammonizione di un Theo Hernandez, ormai irriconoscibile e sempre più corpo estraneo rispetto alla formazione milanista. Se prima il problema della sua irrequietezza era stato individuato in Fonseca, ora le giustificazione sono a zero. Intanto, però, al Milan questo nervosismo latente è costato caro.

Milan e Ibrahimovic “attapirati”

Valerio Staffelli e Striscia la Notizia non hanno perso tempo e meno di 24 ore dopo il pareggio contro la formazione olandese si sono recati a portare il Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimovic. Nell’occasione, l’inviato di Striscia ha chiesto a dirigente svedese che cosa sta accadendo ai rossoneri. Lo svedese ha accolto comunque con il giusto spirito il Tapiro d’Oro dopo l’eliminazione del Milan, anche perché per lui si tratta del 9° Tapiro d’Oro: “Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato”. Il commenta Ibrahimovic, che incalzato su Theo Hernandez dichiara: “Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia”

Lo stesso Staffelli, infine, gli chiede se nel futuro del Milan potrebbe esserci addirittura un nuovo allenatore: “Conceição resta? Il mister sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia”.