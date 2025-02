Tennis, paura per Raducanu: minacciata da uno stalker! Ecco l’accaduto

Grande paura per Emma Raducanu al WTA 1000 in corso a Dubai. La partita delle tennista rumena si è infatti fermata sul campo numero 2, con l’atleta che è andata dritto verso l’arbitro e ha indicato una persona tra il pubblico. È l’uomo che lunedì l’ha inseguita e importunata, “mostrando comportamenti ossessivi” come spiegherà poi la Wta in un comunicato. Lo stalker è stato fermato e poi cacciato dal torneo, mentre la campionessa dello Us Open 2021 alla fine è tornata in campo ed stata poi eliminata in due set da Karolina Muchova nel match valido per il secondo turno del torneo sul cemento.