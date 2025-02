Addio all’amato campione: la notizia più brutta

“Da una parte tutti avevamo il desiderio che il male si interrompesse e dall’altra la voglia di rivederlo sorridere. Resterai sempre nel nostro cuore”

Una morte è sempre dolorosa, a maggior ragione se causata da un brutto male e se la persona che non c’è più ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Oppure come in questo caso, nello sport a cui ha dedicato tutta la sua vita.

Davide Binda si è spento a 57 anni

Ci ha lasciati a 57 anni Davide Binda, atleta master di canottaggio e collaboratore tra i più importanti dell’Asd Canottieri Gavirate. “Purtroppo questo giorno è arrivato…”. Inizia così il post social del club in cui Binda ha trascorso tanti anni all’insegna della passione e del sacrificio, trasmettendo a tutti dei valori importanti.

Canottieri Gavirate: “Resterai sempre nei nostri cuori”. Una gallery di foto per ricordarlo

“Da una parte tutti avevamo il desiderio che il male si interrompesse e dall’altra la voglia di rivederlo sorridere – prosegue la nota – Nessun altra parola perché queste immagini rendono bene chi era Davide per la Gavirate!!!”.

Il Canottieri Gavirate ha allegato al messaggio una serie di fotografie di Binda con i suoi colleghi e amici di canottaggio: “Ciao Davide, “.

Nel 2024 aveva vinto i Campionati Italiani Master

Residente a Voltorre, ma nato e cresciuto ad Oltrona comune della provincia di Como, Davide Binda era agonista da oltre dieci anni. Nel 2024 aveva conquistato i Campionati Italiani Master con l’Ammiraglia. La comunità lo ricorda come una persona appassionata e leale, un amante dello sport in senso assoluto.

Martedì 18 febbraio si sono svolti i funerali

Come riporta la stampa locale, Binda lascia la moglie e due figli. Il dolore più grande è senza dubbio il loro. L’intera Canottieri Gavirate, compreso il suo Presidente Giorgio Ongania, ha partecipato al funerale che si è tenuto ieri, martedì 18 febbraio, alla chiesa parrocchiale di Voltorre. Per tutti i presenti è stata l’occasione per salutare un’ultima volta un uomo e un atleta esempio di vita, tenacia, dedizione e spirito di sacrificio.

“Davide era molto più di un atleta – sottolinea la Federazione di canottaggio – un master appassionato, un punto di riferimento per la società, sempre presente nell’organizzazione delle gare, con un’idea di sport che andava oltre la competizione, fatta di amicizia, impegno e condivisione.

Il Comitato Lombardia, il presidente Leonardo Binda, il consiglio e tutte le società lombarde si stringono con affetto alla sua famiglia, agli amici e alla Canottieri Gavirate, ricordandolo con stima e gratitudine”.