Anno da dimenticare, grave infortunio: stagione già finita

Anno da dimenticare e grave infortunio per il campione: la sua stagione è già finita dopo il KO che lo costringerà ai box a lungo. I dettagli

Bruttissimo infortunio per il campione che dovrà fermarsi a lungo. Un’altra tegola per uno sportivo di successo, quando era nel meglio della sua carriera. Non è il primo né sarà l’ultimo, ma quando arrivano gli infortuni in maniera subdola c’è da fare i conti con una brusca frenata. Un vero e proprio spauracchio per tutti gli sportivi. Dai calciatori ai pugili, passando per i tennisti, nessuno è salvo.

Nemmeno i piloti del motorsport come Formula 1 e Moto GP, spesso costretti a loro volta ai box a lungo. Come il protagonista di questa brutta vicenda che lo vede suo malgrado dover interrompere prematuramente la propria stagione. Non è un’annata fortunata né per lui né per la sua categoria, in quanto si tratta dell’ennesimo KO con il quale bisogna far fronte. A quanto pare essi non succedono solo nel calcio dove ci si lamenta delle troppe partite in calendario e gli infortuni arrivano, secondo il parere di molti, come conseguenza dei tanti impegni.

Infortunio e stagione finita: dramma per il campione di motorsport

L’infortunio, invece, è una costante nello sport di qualsiasi ordine e livello. Come quello patito da Hunter Lawrence: un nuovo stop che sta decimando i piloti del Supercross. Sono stati resi noti i tempi di recupero da parte del classe ’99 e non arrivano buone notizie!

Con ogni probabilità sarà costretto a saltare il resto della stagione, non lo vedremo correre fino al National. Lawrence sta patendo le conseguenze di una bruttissima caduta avvenuta nelle qualifiche a Tampa. Apparso sin da subito dolorante, gli esami effettuati in seguito non hanno lasciato adito a speranze. Il pilota Honda, infatti, nello specifico ha subito una botta importante alla spalla destra con gli accertamenti del caso che hanno evidenziato un labbro glenoideo sollevato e parzialmente rotto e diverse crepe nell’omero. Il pilota australiano si è sottoposto ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero?

Ci vorranno almeno otto settimane per rivederlo in pista, tempo non sufficiente per disputare il resto del Supercross. Mani nei capelli per il team Honda HRC che è rimasto solo con i piloti della 250 Chance Hymas e Jo Shimoda. Il prossimo obiettivo per Lawrence, al pari del fratello anche egli KO, sembra essere il campionato outdoor.