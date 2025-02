Attimi di paura per il Cesena Primavera: incidente in autostrada. L’accaduto

Attimi di paura ieri per il Cesena Primavera. Il pullman sul quale stavano viaggiando per raggiungere Roma in vista dell’odierno confronto contro la Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra i caselli di Orte e Ponzano Romano sull’Autostrada A1. Un camion ha urtato il pullman che poi è finito sul guardrail. Per fortuna solo tanto spavento, nessuno si è fatto male, tutti illesi. Il Cesena ha provveduto subito a rassicurare tutti.

La nota del club bianconero

“Il club bianconero – ha scritto in una nota – intende rassicurare familiari, conoscenti e tifosi riguardo le condizioni di salute dei calciatori, dello staff tecnico e di tutti i presenti sul pullman, che fortunatamente non hanno riportato ferite tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in ospedale”. Sul luogo dell’incidente è stato inviato un nuovo automezzo che ha permesso alla squadra bianconera ed allo staff tecnico di proseguire regolarmente il viaggio verso la capitale.