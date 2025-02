Clamoroso Mazzarri, è pronto a ripartire con una nuova avventura: c’è già l’accordo

Walter Mazzarri è pronto a ripartire con una nuova avventura da allenatore. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che l’ex guida del Napoli avrebbe già l’accordo con l’Esteghlal, che ha salutato il dimissionario Sohrab Bakhtirizadeh.

Dopo l’esperienza poco felice sulla panchina del Napoli nella scorsa stagione, adesso Mazzarri è pronto a ripartire da una meta parecchio esotica. La panchina di un club iraniano, tra l’altro sulla quale nel 2019 era seduto Andrea Stramaccioni.

Rudi Garcia ha attaccato Mazzarri in un’intervista rilasciata circa due mesi fa: “Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions. Ha fatto un’intervista, mentre ero ancora in carica, per spiegare come avrebbe fatto giocare la squadra. Quello che mi consola è che ancora oggi c’è chi mi scrive ricordandomi che il tempo è gentiluomo”, aveva detto al portale francese Carré.

De Laurentiis aveva parlato così dopo l’esonero del tecnico in seguito all’esperienza al Napoli nella scorsa stagione: “Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico – dice – L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più”.

Meluso parlò così ai nostri microfoni nella scorsa estate: “Se avrei preso Mazzarri? E’ un allenatore che ha fatto molto bene nel passato a Napoli ed è arrivato in un momento particolare. Non era facile per lui e non lo era neanche per Calzona, che è andato anche peggio per media punti. E’ stata un’annata dai contorni grigi, difficili da spiegare, che ha preso un andazzo negativo. Se io avrei preso Mazzarri? Sì. E anche Calzona, che è un professionista di gran livello. Un errore andare a Napoli? No. Se tornerei a lavorare con De Laurentiis? Sì.