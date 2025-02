Criscitiello attacca: “Disastro Juve! Ecco i colpevoli” (VIDEO)

La disfatta della Juventus in Champions League tiene banco anche a meno di 24 ore di distanza dallo sfacelo di Eindhoven.

Una sconfitta dolorosa per le conseguenza sportive ed economiche che si porta alle spalle, e che va a determinare il fallimento del progetto che i bianconeri avevano programmato tra l’ultima estate e la campagna acquisti di gennaio. Dalla scelta di Thiago Motta, sino ad una campagna acquisti e cessioni che non sta portando i risultati sperati.

In merito a tutti questi argomenti, si è espresso il Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che attraverso il suo canale Youtube ha espresso la sua opinione individuando i principali colpevoli di quanto di negativo sta caratterizzando la stagione della Juventus fino a questo momento.