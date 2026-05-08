Ultimo giro della stagione e ultimi 90′ decisivi per i verdetti in Serie B, con il live di Frosinone e Monza (ma non solo) che sfidano rispettivamente Mantova ed Empoli. Entrambi in casa, cercano la spinta del pubblico di casa per la promozione in Serie A, e raggiungere così il Venezia, già certo di risalire ma a un solo punto dai ciociari, potrebbero anche essere scavalcati.

Nella parte calda della classifica ci sono Reggiana, Spezia e Pescara che vedono già la C. E’ un finale infuocato che emetterà tutti i verdetti tra poco più di 2h. Segui su SPORTITALIA il live testuale di Serie B, con aggiornamenti e dirette da tutti i campi.

Gli aggiornamenti live dai campi di Serie B

5′: Incredibile partenza anche a Cesena! Dopo la rete del Padova, arriva subito prima il gol di Shpendi e poi il risultato viene ribaltato grazie all’incornata di Alberto Cerri sul quale Fortin non poteva fare nulla! Risultato parziale adesso di 2-1 per i padroni di casa che vedono avvicinarsi il sogno playoff!

3′: Rete di Frosinone con Calò su rigore che spiazza Bardi e porta in vantaggio i suoi!

1′: Clamoroso! Clamoroso! Empoli in vantaggio a Monza già dopo 60”: si sblocca subito la serata, e in questo momento i toscani sarebbero salvi. 14° gol di Shpendi!

1′: Fischia Manganiello da Frosinone: è cominciata l’ultima giornata di Serie B.

Live Serie B, il discorso per la promozione diretta

Il Frosinone, adesso, ha 3 punti in più del Monza (78) ed è quello più vicino, come detto, alla promozione diretta nel massimo campionato italiano: al Benito Stirpe contro il Mantova basterà un pareggio. E dovrà stare attento a non perdere poiché in caso di successo contestuale del Monza contro l’Empoli, sarebbero i lombardi a festeggiare essendo in vantaggio negli scontri diretti.

Live Serie B, come siamo messi in zona playoff e playout

Per il primo discorso, Cesena e Mantova hanno da giocarsi solo il jolly vittoria, che potrebbe non bastare. Da questo punto di vista assume ancora più significato la sfida di Frosinone. L’Avellino è invece in netto vantaggio sulle altre per guadagnarsi l’ultimo posto playoff.

Per i playout, invece, Bari ed Entella potrebbe giocare contro alla fine: questa sera i pugliesi fanno visita al Catanzaro con l’obiettivo di conquistare almeno un pari che garantirebbe la salvezza, condannando contemporaneamente Pescara, Spezia e Reggiana (le prime due contro questa sera all’Adriatico). Scenario che vede coinvolte anche Empoli e Reggiana.