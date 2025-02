Djokovic non ha più tempo: tifosi sconvolti

Per Novak Djokovic arrivano notizie poco confortanti: i tifosi e tutto il tennis mondiale è sconvolto, non ha più tempo

L’infortunio è alle spalle, il dolore soltanto un ricordo. Novak Djokovic è tornato a giocare a Doha, ma il campione serbo è stato letteralmente dominato da un super Matteo Berrettini.

L’italiano è riuscito ad imporsi in due set e, dopo un primo parziale equilibrato, nel secondo ha stracciato l’ex numero 1 al mondo lasciandogli soltanto due game. Un risultato che ha fatto scalpore ed ha alimentato i dubbi sul proseguo della carriera di Djokovic: può davvero essere competitivo quest’anno oppure ci si avvia ad un inevitabile declino?

Una domanda che potrà avere risposta soltanto nelle prossime settimane, con i nuovi tornei a cui parteciperà Djokovic che diranno quanto il 37enne può davvero essere ancora in grado di lottare per vincere uno Slam. Quello il grande obiettivo ed è per questo che ha scelto di continuare la collaborazione con Murray.

Djokovic ammette: “Non accadrà da un giorno all’altro”

Commentando la sconfitta contro Berrettini in conferenza stampa, Djokovic ha tranquillizzato sulle sue condizioni di salute, spiegando di non aver accusato nessun tipo di fastidio durante la gara.

La sconfitta allora è arrivata per merito di Berrettini: “Sono stato surclassato da un giocatore che è stato più bravo di me. Non ho espresso il livello che avrei voluto – ha aggiunto Djokovic –. Non mi muovo ancora come vorrei, ma non ho sentito dolore“. Il serbo non cerca scuse, fa i complimenti all’italiano che “tatticamente è stato grandioso ed ha giocato bene tutta la partita“.

Poi si è soffermato su quel che potrà succedere in futuro, spiegando di aver bisogno di tempo per migliorare il gioco anche se, carta d’identità alla mano non è ha moltissimo: “Sto cercando di farlo, come penso facciano tutti i tennisti. So però che il mio tennis non cambierà drasticamente e non succederà all’improvviso. Voglio dire che non inizierò a giocare serve and volley: il mio gioco lo conoscono tutti“. Per provare a cambiare qualcosa serve tempo, proprio quel tempo che Djokovic potrebbe non avere.

A 37 anni il serbo vuole giocarsi al meglio le sue ultime carte: come detto l’obiettivo è provare a vincere uno Slam per chiudere con il botto una carriera fantastica. Serve però ritrovare la migliore condizione fisica e essere al 100% nei momenti topici della stagione, quello che finora non è successo.