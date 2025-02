Hamilton contro Leclerc, si accende il duello: il video li incastra

Dopo la presentazione della SF25 e i primi giri di pista, spunta un video che incastra Leclerc ed Hamilton: il duello è già iniziato

Eccola: la SF25 ha tolto i veli e si è presentata ai tifosi in tutta la sua bellezza. La nuova Ferrari nasce con l’obiettivo dichiarato di lottare per il titolo costruttori e quello piloti, come da dichiarazioni di Vasseur, ma dovrà dimostrare in pista di meritare questa elevata ambizione.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella giornata di ieri hanno svolto i primi giri di pista con la nuova monoposto che presenta diverse novità rispetto al passato. Se siano efficaci per battere la concorrenza, mai così agguerrita come quest’anno, lo dirà soltanto il tempo con i test in Bahrein in programma la settimana prossima e il debutto in campionato che ci sarà a metà marzo in Australia.

Intanto l’atmosfera che si respira a Maranello è ottima, il rapporto tra i due piloti sembra andare alla grande, nonostante qualche perplessità sulla convivenza di due big nella stessa scuderia. Problema che per Vasseur non esiste, convinto di poter sfruttare la capacità di Hamilton anche per fare andare più forte Leclerc. Intanto, proprio in occasione della presentazione comune delle 10 livree della F1 del 2025, i due piloti della rossa hanno dato vita ad un ‘duello’, beccati da telecamere indiscrete.

Leclerc e Hamilton, la sfida particolare: beccati dalle telecamere

La serata della presentazione unica delle 10 monoposto che saranno sulla griglia di partenza del prossimo mondiale, Hamilton e Leclerc hanno condiviso momenti insieme.

In particolare, un video che sui social è diventato immediatamente virale, mostra i due piloti della Rossa divertirsi mentre giocano a scacchi sullo smartphone. È Leclerc ad avere in mano il telefonino e ad impegnarsi nella partita, mentre Hamilton lo guarda divertito e commenta le sue mosse. Un primo ‘duello’ immortalato da qualche fotografo indiscreto, mentre saranno ben più importanti – e visibili – quelli che ci saranno da qui a meno di un mese in pista.

La speranza Ferrari è che il talento dei due piloti possa fungere da benzina per la scuderia italiana e che la macchina sia sufficientemente competitiva per competere per il vertice e tornare a vincere un titolo dopo anni di digiuno. La risposta la si inizierà ad avere tra qualche giorno con i test in Bahrein. Intanto c’è la partita a scacchi e Leclerc, come accade anche in pista, non ha alcuna intenzione di perdere.