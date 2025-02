Inter, adesso si fa dura! Due problemi per Inzaghi

In attesa del sorteggio di venerdì che andrà a determinare avversaria e tabellone dell’Inter in Champions League, i nerazzurri proseguono con il lavoro ad Appiano per farsi trovare pronti alla sfida contro il Genoa con l’obiettivo imprescindibile di portare a casa i 3 punti.

I risultati a singhiozzo delle ultime settimane hanno appesantito la rincorsa scudetto dei nerazzurri nei confronti del Napoli, ed in previsione dello scontro diretto del Maradona è inevitabile che non ci sia più la possibilità di lasciare altri punti per strada.



Anche per questo motivo Simone Inzaghi sta centellinando le forze dei calciatori che ancora non sono al meglio delle loro condizioni fisiche, partendo da Marcus Thuram che nonostante l’impiego dello Juventus Stadium non ha ancora riassorbito del tutto la contusione alla caviglia sofferta contro la Fiorentina. Il piano è quello di avere il francese al massimo della condizione nello scontro diretto del Maradona e di conseguenza è plausibile che i tempi di recupero non verranno forzati e che gli sarà concesso un turno di riposo questo weekend ed anche nella successiva sfida di Coppa Italia contro la Lazio.



Anche Carlos Augusto ha lavorato a parte a causa di una contusione al polpaccio rimediata a Torino, ma è il tema diffidati a tenere in ansia Inzaghi in vista del big match del Maradona. Bastoni, Barella e Mkhitaryan sono a rischio squalifica ed il tecnico nerazzurro potrebbe pensare di risparmiarli almeno dal primo minuto nel match contro il Grifone per non correre rischi, anche se questo finirebbe per comportare lo schieramento di una formazione largamente rimaneggiata sabato sera. Onori ed oneri di chi ha intenzione di lottare per la vittoria su tutti i fronti in gioco, l’Inter ha la possibilità di farlo concretamente, a patto che ricominci a correre come la sua qualità gli consentirebbe di fare.