Juventus, ecco l’esito degli esami di Renato Veiga e i tempi di recupero

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus deve fare i conti anche con l’infortunio di Renato Veiga. Da pochi minuti è stato diramato dal club bianconero un comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche del difensore dopo gli esami strumentali effettuati al JMedical.

IL COMUNICATO

“Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia”.

LE PAROLE DI MOTTA A PRIME DOPO LA DISFATTA DI EINDHOVEN

Perché è sembrato che il PSV volesse di più la qualificazione?

“No, che volesse di più non sono s’accordo, completamente in disaccordo. Loro, in alcuni momenti della partita e soprattutto dopo l’1-1, dove eravamo dentro, hanno spinto ancora di più e sono stati superiori in certe situazioni, anche noi abbiamo creato una palla gol con Dusan con quell’occasione sul secondo palo e dopo è stato una partita aperta, con il risultato a loro favore. Cercavamo di arrivare, ma abbiamo fatto più fatica”.

Locatelli ha detto che avete buttato via la qualificazione: è d’accordo?

“Devo sentire quando parla lui, non abbiamo buttato via niente. Abbiamo provato dal primo all’ultimo secondo di superare l’avversario, non siamo stati in grado di essere più bravi di loro durante tutta la partita e loro hanno meritato il passaggio agli ottavi”.

C’è qualcosa che non rifarebbe o rifarebbe in modo diverso?

“No”.

Anche nei cambi? Altre volte avevano fatto la differenza, stasera no.

“Abbiamo fatto 3 cambi forzati: prima Renato e poi Koop che ieri aveva la febbre e oggi non si sentiva molto bene, ha giocato 60 minuti, ha cercato di aiutare, poi ha chiesto il cambio perchè non si sentiva molto bene. Anche Andrea non stava bene, gli ho chiesto se poteva continuare al termine dei 90 minuti e lui non si sentiva in condizione. Viene da tanto tempo che non sta giocando. Gli altri cambi, sono entrati per cercare di aiutare la squadra come sempre, ma è chiaro che questa volta è stato molto più difficile”