Roma, c’è un forfait in attacco! Ranieri deve rivedere la formazione anti-Porto

Artem Dovbyk non giocherà la sfida tra Roma e Porto, valevole per gli spareggi di Europa League. L’attaccante ucraino ha accusato un problema all’adduttore nel corso della rifinitura di ieri a Trigoria. Ranieri è dunque obbligato a rimodulare le sue scelte offensive per la sfida che inizierà alle 18:45.

RANIERI AVEVA PARLATO COSÌ IERI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DELLA SFIDA CON IL PORTO

“Ho recuperato tutti i giocatori, tra stasera e domani mattina deciderò chi mandare in campo. Dovbyk? Sta migliorando, ma deve ancora crescere tanto. E’ il nostro punto di riferimento offensivo: è un processo che va sempre di più migliorato, ma sono positivo. Sono cose che solo con il lavoro possono essere limate”.

Ha notizie sul reclamo della società contro l’arbitro dell’andata? Alla luce di questi 3 mesi, la Roma che vediamo ora è realmente ciò che vale?

“Non mi interesso di queste cose fuori dal calcio. L’arbitro (il 35enne Francois Letexier) è un enfant prodige francese, ha fatto la finale dell’Europeo e mi ha arbitrato due volte in Ligue 1, lui è bravissimo. Ho fatto 1200 partite e non ho mai detto niente su di loro, so che è un mestiere difficilissimo. Io dico che ognuno ha quello che si merita. I purosangue si vedono alla fine, noi abbiamo ancora tanto da migliorare, non conta se fossi arrivato prima, i ragazzi si divertono, giocano e si aiutano. Sono grandi cose e credo che il nostro pubblico sia molto contento di questo”.

Le italiane eliminate le fanno alzare ancor di più l’attenzione?

“Io ho sempre l’asticella alzata. Il calcio è uno sport bellissimo, in cui non c’è nulla di scritto. Ho detto alla fine della partita d’andata che parliamo di un 50-50, e così è. Affronteremo una buonissima squadra, molto giovane e con un tasso tecnico molto elevato. Sarà una grande partita”.