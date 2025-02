Roma-Porto 3-2, Dybala show e Pisilli ora rischio Derby

Vince 3-2 la Roma contro il Porto nel turno dei playoff di Europa League, prestazione maiuscola dei giallorossi trascinati da un gigantesco Paulo Dybala che con una doppietta strepitosa ribalta l’iniziale vantaggio del Porto.

Roma-Porto, le ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soule, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare. Allenatore: Claudio Ranieri.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Pepe, Samu, Fabio Vieira. A disposizione: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, William Gomes, Zaidu, Namaso, Andre Franco, Perez, Gul, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.

Super Dybala, Roma avanti

Roma che parte forte ma è il Porto a sbloccarla al 28′. Spettacolare acrobazia del centravanti spagnolo, dopo un pasticcio difensivo della Roma. Niente da fare per Svilar. Check del VAR per verificare la regolarità del gol. Roma che reagisce subito e pareggia con Dybala. La Joya chiede e ottiene il triangolo in velocità a Shomurodov e con l’esterno sinistro batte in uscita Diogo Costa. Primo gol stagionale in Europa League per lui. Passano 5 minuti ed è ancora Dybala a ribaltare la gara. Esplode l’Olimpico per la doppietta del fantasista argentino, che scambia con Koné rientrando sul sinistro e incrocia sul primo palo. Deve arrendersi ancora Diogo Costa. Roma che sfiora il terzo gol al 42′. Si salva in qualche modo il Porto, sul colpo di testa di Mancini respinto da Diogo Costa. Poi è decisivo due volte Otavio. 2 minuti e ci trova anche il Porto. Inserimento centrale di Samu, sul lancio di Perez. Celik si fa sorprendere alle spalle, ma riesce a rimontare grazie anche all’aiuto di Mancini.

Porto in 10, la Roma la chiude

Pronti via e al 52′ il Porto resta in 10, espulso Eustaquio dopo ausilio VAR. Rosso diretto nei confronti del centrocampista canadese, per la reazione alla provocazione di Paredes che viene ammonito dall’arbitro. Shomurodov sfiora il 3-1 al 56′. Cross basso di Angelino, non la colpisce bene Dybala ma poi è clamoroso l’errore sotto porta dell’uzbeko. Segna l’uzbeko ma la rete viene annullata. Dybala serve una gran palla d’esterno per Shomurodov che supera in uscita Diogo Costa, ma l’attaccante uzbeko è partito oltre la linea difensiva portoghese. Palo per Omorodion al 67′. Sul rilancio lungo di Diogo Costa, buco difensivo della difesa giallorossa: Ndicka arranca nel duello, giallorossi salvati dal legno. Roma che trova il 3-1 al 84′. Primo gol europeo per Pisilli. Dybala allarga a sinistra su Angelino, che va al cross basso deviato in fondo al sacco dal giovane centrocampista giallorosso entrato in campo da pochi minuti. Allo scadere il Porto trova il 3-2. Autogol di Rensch. Borges sfonda a destra e mette in mezzo, il difensore olandese nel tentativo di anticipare Namaso la devia alle spalle dell’incolpevole Svilar. Finisce 3-2 ora per i giallorossi Lazio o Athletic Bilbao.