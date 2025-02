Roma-Porto, le formazioni ufficiali: ci sono novità

Le formazioni ufficiali di Roma-Porto. 3-4-2-1 per Ranieri che lancia dal 1′ Shomurodov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soule, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare. Allenatore: Claudio Ranieri.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Pepe, Samu, Fabio Vieira. A disposizione: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, William Gomes, Zaidu, Namaso, Andre Franco, Perez, Gul, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.

UN ESTRATTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI RANIERI

L’assenza di Saelemaekers è pesante. Soulè è la possibile opzione?

“Come dico sempre, stasera farò la disamina di tutta la mini settimana e poi sceglierò chi può far bene in quella fascia. Soulè mi ha impressionato molto nella partita contro il Napoli. Contro Neres. E potrebbe essere anche lui il designato”.

Nei calci piazzati la Roma subisce molto. Ci state lavorando?

“Sìsì, ci lavoriamo molto. Alcune volte c’è una certa casualità. Ci sono degli errori. Levato il gol abbiamo fatto molto bene con il Porto, una squadra che va sempre molto in verticale. Io credo che alcune volte ci sia un periodo che prendi gol in determinate situazioni. Domani dobbiamo stare attenti alla loro tecnica e alla loro velocità. Dobbiamo stare molto attenti”.

Uno dei migliori sulla destra è stato Celik. Lo preferisce in difesa o in un’altra posizione?

“Lui mi sembra un giocatore prettamente da difesa. Lui cerca di fare quello che è nelle sue corde anche se a volte sbaglia qualche passaggio di troppo. Ognuno di noi ha dei difetti e anche lui sta lavorando molto”.

Poca precisione c’è stata a Parma. Per questo le chiedo, come si allena a centrare la porta con una squadra che ha un tasso tecnico elevato come il Porto?

“Parma è stata una partita particolare. Loro avevano chiuso tutti gli spazi perchè erano con un uomo in meno. La squadra si sta comportando bene per gol fatti e subiti. Poi ci sono dei goleador. Io non credo agli algoritmi. Alcune volte è questione di chi fa gol, quanti giocatori hai che possono permettersi di fare gol”.