Roma, Ranieri pronto a stupire contro il Porto! E in attacco Dybala…

Questa sera la Roma si gioca gran parte della stagione: i giallorossi saranno impegnati all’Olimpico contro il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League.

Si riparte dall’1-1 con polemiche dell’andata. Claudio Ranieri potrebbe optare per il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, terzetto difensivo con Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni Rensch e Angelino, in mezzo Kone e Paredes. In avanti ci dovrebbe essere Dybala dopo lo spavento in Portogallo, al suo fianco Pellegrini con i due che agiranno alle spalle di Dovbyk.

La probabile formazione della Roma

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Le dichiarazioni di Ranieri alla vigilia

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla vigilia del match di domani contro il Porto, valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. “Ho recuperato tutti i giocatori e, come al solito, stasera-domattina deciderò gli undici da mandare in campo. Porto? Io la guardia la tengo sempre alzata contro qualsiasi avversario, perché il calcio è uno sport bellissimo, dove non c’è nulla di scritto prima, non è un altro sport dove normalmente il più forte vince. Ho detto alla fine della partita d’andata, ma anche prima è 50-50.