Ryan Flamingo, il giustiziere della Juve: nel 2022 premiato ai Primavera Best Awards

La Juventus è uscita ai supplementari nei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. Il gol della vittoria e della qualificazione agli ottavi di finale della formazione olandese lo ha segnato il calciatore olandese Ryan Flamingo. Il difensore centrale del PSV è arrivato ad Eindhoven in questa stagione, dopo aver fatto molto bene in Eredivisie prima al Vitesse e poi con l’Utrecht nella passata stagione. Ma ciò che salta di più agli occhi è il fatto che solo tre anni fa, il difensore classe 2002 giocava qua in Italia.

Infatti, Ryan Flamingo giocava nella Primavera del Sassuolo, acquistato dall’Almere City, ed era stato eletto come uno dei difensori migliori del torneo di Primavera 1. L’olandese, nell’annata dello Scudetto vinto dall’Inter di Cristian Chivu, era stato incluso nella lista degli Sportitalia Awards insieme al cagliaritano Palomba, il romanista Missouri e lo juventino Turicchia.

In questa stagione, Flamingo è uno dei titolari del PSV Eindhoven di Peter Bosz. Quello di questa sera contro la Juventus, peraltro, è il terzo gol della sua Champions League dopo quelli contro la Stella Rossa e il Girona. In totale, con il PSV Eindhoven, ha già giocato 35 partite in questa stagione, di cui appunto 34 dal primo minuto.