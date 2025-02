Schumacher, l’annuncio gela: “È finita male”

Il tedesco non può far nulla, ecco come vanno le cose: la situazione.

Poche ore dopo la presentazione ufficiale delle nuove monoposto di Formula 1 per la stagione 2025, tutto è pronto per iniziare l’anno e godere dello spettacolo che i piloti in griglia sanno offrire. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, che proveranno a strappare il titolo costruttori e, perché no, quello piloti alla McLaren e a Max Verstappen. Un’impresa titanica che, mai come quest’anno sembra possibile per la scuderia di Maranello che con l’arrivo di Hamilton sta vivendo un periodo di splendore.

Ma se da un lato i 20 piloti in griglia sono pronti a dare il massimo in ogni circuito del mondo dall’altro c’è una lista piuttosto numerosa di piloti che non faranno parte della griglia ufficiale. Piloti che sono già stati in Formula 1, o che puntano ad arrivarci, e che dovranno aspettare almeno un altro anno prima di potersi giocare le proprie carte.

Formula 1, Schumacher ci crede: le parole del tedesco

Uno di questi è Mick Schumacher, in Formula 1 per due stagioni (2021 e 2022) con la Haas, salvo poi lasciare il circus pervia di alcuni screzi con il team principal della scuderia americana Gunther Steiner. Schumacher, però, punta a tornare in F1.

“La Formula 1 rimarrà per sempre una componente essenziale della mia esistenza. Sin da quando avevo undici anni, ho preso la decisione di voler competere in quel campionato, e tale aspirazione permane tuttora. Ho un debito da saldare con la F1, e intendo ribadire il mio valore. Sono convinto di poter competere con i piloti attualmente in griglia; non ho alcun dubbio in merito. Non mi sento inferiore a nessuno, e sarei grato di poter avere una nuova opportunità per dimostrarlo. Molti mi hanno giudicato in modo errato, basandosi su incidenti e critiche. In passato, ero titubante e poco incline alla competizione a causa della mia timidezza. Tuttavia, la fiducia in sé stessi e il supporto sono fondamentali. Oggi, mi batterei con maggiore determinazione. Sono cresciuto come individuo e non sarei più incline ad accettare passivamente ogni situazione, ma mi farei valere internamente senza compromessi”, ha commentato il tedesco figlio della leggenda del motorsport.

Passato al World Endurance Championship, Schumacher non ha mai realmente avuto una chance concreta di tornare in F1. Magari nei prossimi anni gli si ripresenterà l’opportunità.