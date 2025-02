Sinner, Anna Kalinskaya rompe il silenzio: il duro sfogo

La tennista russa torna a parlare dopo settimane di silenzio: i dettagli.

È un periodo piuttosto complesso per Anna Kalinskaya. La tennista russa ha vissuto finora un 2025 da incubo, con cinque tornei disputati e quattro eliminazioni al primo turno. Subito eliminata in Australia, a Brisbane, dalla Krueger, poi ad Adelaide dalla svizzera Bencic. Poi a Singapore il ritiro in semifinale dopo aver battuto, nei tre turni precedenti, le n.81, 179 e 132.

Poi in Qatar, a Doha, dove Anna Kalinskaya è stata sconfitta per mano della spagnolo Bucsa e, infine, a Dubai con l’eliminazione al primo turno contro l’ucraina Svitolina, n.24 del mondo ed avversaria più forte affrontata nel recente periodo. Un crollo verticale, quello della Kalinskaya, che solo un anno fa, a Dubai, perdeva solo in finale contro la nostra Jasmine Paolini e conquistava l’undicesima posizione nel ranking WTA.

Una bella storia, fino all’anno scorso, quando la Kalinskaya sognava la Top10 in un 2025 che aveva tutta l’aria della svolta. E invece scivolerà dietro la trentesima posizione. A gettare benzina sul fuoco, poi, la relazione con il n.1 al mondo Jannik Sinner, con il quale sembra si sia riavvicinata dopo un periodo di crisi.

Anna Kalinskaya, le parole della tennista sul rapporto con Sinner

Al centro dell’attenzione c’è la relazione con l’altoatesino, e soprattutto le difficoltà che i riflettori puntati addosso possano aver compromesso l’ultimo periodo di Anna Kalinskaya. Tanti i dubbi e i gossip sul loro rapporto, che adesso sembra aver subito un riavvicinamento. Dopo la sentenza della Wada, Sinner è volato a Dubai proprio dove c’è lei.

Sommersa dalle domande e dalle critiche, però, la tennista russa ha deciso di condividere un post su Instagram, nel quale commenta l’ultimo periodo.

“Il salto temporale dal 2019 al 2025 sembra innaturale. Ho vissuto tre live diverse dal 2019“, scrive la Kalinskaya, che in una recente intervista rilasciata nel corso del torneo di Singapore, aveva anche commentato esplicitamente il suo rapporto con il n.1 al mondo. “Se la relazione col numero uno al mondo mi dà pressione? Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”, aveva dichiarato la russa. Situazione complessa, dunque, che nelle ultime ore sembra stia alimentando il gossip relativo al mondo del tennis. Nel frattempo Anna Kalinskaya dovrà rimboccarsi le maniche e ricominciare la scalata verso posizioni migliori nel ranking WTA.