Champions League, è il giorno del sorteggio: tutti i possibili accoppiamenti

A Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio, si giocherà la finale di Champions League. La massima competizione europea si è rinnovata e la fase campionato si è conclusa con molto equilibrio e tante sorprese. D’altronde l’obiettivo dell’UEFA era proprio quello di rendere maggiormente eccitante il torneo. Si è anche conclusa la settimana di spareggi (o sedicesimi di finale), adesso sta per arrivare il momento degli ottavi.

Quest’oggi a Nyon, alle 12:00, si svolgerà il sorteggio. L’unica squadra italiana rimasta in gioco è l’Inter, che aspetta di conoscere la sua avversaria (una tra PSV e Feyenoord).

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI

Liverpool contro Psg o Benfica

Barcellona contro Psg o Benfica

Arsenal contro Psv o Feyenoord

INTER contro Psv o Feyenoord

Atletico Madrid contro Real Madrid o Bayern Monaco

Bayer Leverkusen contro Real Madrid o Bayern Monaco

Lille contro Borussia Dortmund o Bruges

Aston Villa contro Borussia Dortmund o Bruges

Le parole di De Vrij

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ieri sera, commentando l’uscita di scena delle italiane dalla Champions: “Mi dispiace aver visto uscire gli altri, per il calcio italiano è un bene se le squadre vanno avanti – le parole raccolte da FcInterNews.it -. Però sono contento di affrontare una squadra olandese e di tornare in Olanda. Se posso scegliere… il Feyenoord è la squadra in cui sono cresciuto. È meno forte del PSV? Sono entrambe forti, vedremo. Ma lì è dove sono cresciuto: lo stadio, i tifosi e la squadra hanno un posto nel mio cuore”.

“Quello che voglio dire è che queste cadute e i momenti di negatività ti portano sempre qualcosa – aggiunge De Vrij in un’altra parte del discorso -. Più esperienza hai, più ti capita e sai che ti porterà qualcosa, quindi la gestisci in un altro modo. Quello che ho imparato è che riesco a concentrarmi in quello in cui posso influenzare e fare il mio lavoro. Questa è una cosa che il calcio mi ha portato e sono molto grato di aver potuto sviluppare questa cosa”.