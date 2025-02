Europa League, tutti gli accoppiamenti: ecco come è andata a Lazio e Roma!

A Nyon non era solo il giorno dei sorteggi di Champions League, ma ovviamente anche quello dei sorteggi di Europa League. Sorteggio che, per l’Italia, aveva due rappresentanti: la Lazio e la Roma. La formazione biancoceleste era tra le teste di serie degli ottavi di finale avendo vinto il mega girone della League Phase. Mentre, la formazione giallorossa è dovuta passare per i playoff, che si sono risolti solamente ieri sera con la vittoria della squadra di Claudio Ranieri, in casa, 3-2 sul Porto.

Il sorteggio di Lazio e Roma e gli altri accoppiamenti

Viktoria Plzen-Lazio

Bodø Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Tottenham

Roma-Athletic Bilbao

Fenerbahçe-Rangers

FCSB-Olympique Lione

Real Sociedad-Manchester United

Da qui, da questi accoppiamenti comincia la strada verso la finale di Bilbao del prossimo 21 maggio 2025.

Il sorteggio ha evitato il derby capitolino e ha messo Lazio e Roma in due parti diverse del tabellone. Per i biancocelesti ci sarà una sfida abbasta abbordabile del Viktoria Plzen e nel caso di passaggio del turno sfiderà la vincente di Bodø Glimt, giocando il ritorno del quarto di finale in casa in virtù del 1° posto nella League Phase. La stessa cosa capiterebbe in una eventuale semifinale.

La Roma, invece, avrà un ottavo di finale molto più complicato contro la grande favorita di questa manifestazione, l’Athletic Bilbao. La squadra basca punta alla finale, con grande decisione, visto che la finalissima sarà al San Mamés. Attenzione al calendario dei quarti, perché se la Roma dovesse passare ai quarti, avrà come la Lazio il ritorno dei quarti di finale in casa all’Olimpico.