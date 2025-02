Inzaghi, adesso si fa dura! Un titolare salta tutti i big match

Tegola inattesa e soprattutto molto difficile da assorbire quella che ha colpito l’Inter e Simone Inzaghi nelle ultime ore. Il club nerazzurro ha infatti comunicato ufficialmente le condizioni fisiche del proprio estremo difensore Yann Sommer specificando come lo svizzero abbia riportato una frattura al pollice della mano destra che lo metterà di fatto fuori causa per le prossime settimane. Un’assenza che cade in perfetta e dolorosa coincidenza con una delle fasi più importanti della stagione nerazzurra, e che priverà Simone Inzaghi del suo portiere titolare per la sfida scudetto del Maradona contro il Napoli e presumibilmente anche per il doppio impegno negli ottavi di finale di Champions League.



Spazio dunque a Pep Martinez, oggetto sin qui misterioso dopo le stagioni brillanti vissute con la maglia del Genoa, che sarà chiamato a dare forma all’investimento da 15 milioni sostenuto in estate per acquistarlo dai nerazzurri.

Per il resto prosegue la marcia di avvicinamento dei nerazzurri al prossimo impegno di campionato, previsto per sabato sera contro il Genoa. Da tenere monitorate le condizioni di Marcus Thuram, che con ogni probabilità resterà nella lista degli indisponibili, perlomeno dal primo minuto, per evitare di correre rischi per le gare successive non avendo ancora smaltito la contusione alla caviglia rimediata ormai 10 giorni fa.

Discorso condiviso anche per Carlos Augusto, che potrebbe essere risparmiato andando a ridurre ulteriormente il ventaglio di scelte a disposizione del tecnico nerazzurro in vista di un impegno che, classifica alla mano, l’Inter non può proprio permettersi di fallire.