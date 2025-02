Lecce-Udinese, Lucca si prende il rigore ma i compagni si infuriano! Che caos al Via del Mare: l’accaduto

Attimi di tensione in casa Udinese durante il primo tempo della sfida contro il Lecce: alla mezz’ora il club bianconero è passato in vantaggio con un rigore concesso dall’arbitro Bonacina dopo essere stato richiamato al VAR. Ma tutto è passato in secondo piano per quanto successo prima della battuta del penalty.

Lecce-Udinese, Lucca si prende il rigore ma fa infuriare i compagni: l’accaduto

Al momento di tirare il calco di rigore però, Lucca si è preso il pallone, con diversi componenti della squadra attorno a lui per convincerlo con forza a lasciare la sfera a Thauvin. Nulla da fare, l’attaccante ha voluto prendersi la responsabilità. Un gesto però non troppo apprezzato, un siparietto non troppo felice che è andato avanti per diversi minuti, con l’attaccante che ha rimediato un cartellino giallo per perdita di tempo. Il calciatore bianconero ha calciato benissimo portando l’Udinese in vantaggio, ma nessuno dei suoi compagni è andato ad esultare con lui. Pochi minuti più tardi ecco una scelta molto forte da parte di Kosta Runjaic, che lo ha richiamato in panchina.

Lecce-Udinese, le scelte ufficiali di Giampaolo e Runjaic