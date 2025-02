Marquez ingannato: la Ducati vuota il sacco

Marc Marquez parte favorito nel motomondiale, ma intanto la Ducati dice tutta la verità: lo spagnolo è stato ingannato

I semafori sono pronti a spegnersi, ancora una settimana e poi romberanno i motori della MotoGP. Si parte nel prossimo fine settimana dal circuito di Buriram in Thailandia, una prima gara che inizierà a dare risposte importanti dopo settimane di attese e pronostici.

Tutti dicono Ducati con la coppia Marc Marquez e Pecco Bagnaia indicata come la super favorita per la vittoria finale. Duello tutto interno al team ufficiale dell’azienda di Borgo Panigale, anche se i test hanno mostrato anche i possibili rivali e non hanno dato modo di saggiare la pericolosità del campione del mondo Jorge Martin, passato all’Aprilia e fermato da un infortunio.

La Ducati, come è normale che sia, cerca di fuggire dal ruolo di unica favorita e prova ad evidenziare i progressi messi in mostra anche da Yamaha (buoni i test di Quartararo) e Honda, ma appare difficile che le due case giapponesi possano fin da quest’anno inserirsi nella lotta per il titolo. Una lotta che vedrà, salvo clamorosi colpi di scena, nuovamente protagonista Marc Marquez.

Con il passaggio al team ufficiale, lo spagnolo vuole tornare a vincere e prendersi quel nono titolo mondiale che gli consentirebbe di eguagliare Valentino Rossi.

Marc Marquez, la Ducati chiede calma

Proprio l’approdo di Marquez nel team ufficiale della Ducati si è preso la scena e sono tutti curiosi di capire come andrà la convivenza con Bagnaia e cosa accadrà se e quando i due si ritroveranno a duellare per la vittoria di un Gp e in corsa per il titolo.

La Ducati da questo punto di vista esprime tranquillità e serenità, non si dice neanche preoccupata dai precedenti di Marquez, molto aggressivo quando si è trattato di duellare per il titolo. Di questo ha parlato, come riportato da Motosan, anche il team Manager Davide Tardozzi, dicendosi sicuro che lo spagnolo metterà da parte i suoi comportamenti fuori dalla righe e riuscirà ad evitare problemi alla squadra.

“Spesso ha dovuto fare le cose un po’ al limite – le sue dichiarazioni – perché la sua squadra era meno competitiva dei rivali. Penso che quest’anno avrà tutto ciò che gli serve per non farsi ingannare“. La speranza per i tifosi della Ducati è proprio questa: un duello tra Marquez e Bagnaia per il titolo senza colpi proibiti e senza polemiche.