Nuova avventura all’estero per Walter Mazzarri: ecco dove allenerà

Quasi un anno dopo l’esonero dal Napoli, nella sua seconda breve, difficile e deludente esperienza azzurra, Walter Mazzarri tornerà in panchina. Il tecnico toscano, infatti, allenerà in Iran. Mazzarri ha accettato l’offerta della formazione dell’Esteghlal. La società di Teheran, tra le più titolate del Paese persiani, ha deciso di affidare la propria guida tecnica all’allenatore di San Vincenzo. Una scelta dettata dai risultati di questa stagione della formazione di Teheran. L’Esteghlal infatti si trova poco sopra la metà della graduatoria nel massimo campionato dell’Inter, la Persian Gulf Cup con 23 punti in 19 partite.

Mazzarri all’Esteghlal? Non è il primo italiano

Walter Mazzarri non era la prima scelta dell’Esteghlal. La formazione iraniana aveva scelto Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia (in questa stagione già subentrato ed esonerato dalla Dinamo Zagabria, che al suo posto ora ha assunto Fabio Cannavaro). L’allenatore croato ha declinato l’offerta della società persiana. E dunque la dirigenza del club di Teheran ha presentato un’offerta molto interessante da due milioni netti a stagione all’allenatore di San Vincenzo.

L’ex allenatore, tra le altre di Inter e Cagliari, però non è il primo tecnico del nostro Paese a sedersi sulla panchina dell’Esteghlal. In precedenza, anche Andrea Stramaccioni aveva deciso di accettare l’offerta iraniana. Era il giugno del 2019 e l’allenatore ex Inter e Udinese firmò un biennale, che rescisse appena 5 mesi dopo, a dicembre, per via di inadempienze da parte del club. Stramaccioni, fino ad allora, aveva conseguito importanti risultati essendo prima in classifica nel campionato persiano.