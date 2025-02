Pedullà: “Lookman-Gasperini ai ferri corti da agosto. E sul futuro…”

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman è stato tormentato negli ultimi mesi, quindi non siamo certo sorpresi delle ultime evoluzioni. Ovviamente nella speranza che tutto si ricomponga in modo da poter arrivare a fine stagione per poi prendere le decisioni. Ma negli ultimi dieci giorni di agosto avevamo svelato una fibrillazione continua: Lookman aveva chiesto di andare via, anche dopo il tentativo del Paris Saint-Germain visto che si erano materializzati l’Arsenal e – sullo sfondo – il Liverpool. Lo stesso Gasperini aveva addirittura messo in discussione la sua presenza sulla panchina dell’Atalanta alla vigilia della trasferta di Lecce, turbata dal caso Lookman dopo quanto era accaduto nelle settimane precedenti con Koopmeiners.



Poi una larga vittoria in Salento, il battesimo a suon di gol dei nuovi acquisti Brescianini e Retegui, e tutto rientrato. Ma il rapporto di sopportazione evidentemente sarebbe esploso alla prima situazione di nervosismo, adesso si tratta solo di chiarire per non condizionare la seconda parte del campionato che può dare soddisfazioni all’Atalanta. Ma a fine stagione sarà addio, con o senza Gasperini in panchina, perché una certa scelta Lookman l’aveva già fatta. E si tratta solo di aspettare. Inglesi a parte, in Serie A possono esserci due strade: il Napoli, tenendo conto che all’Atalanta piace – dallo scorso agosto – Giacomo Raspadori; la Juventus che si era informata nelle scorse settimane e che tiene d’occhio, come rivelato a fine gennaio, la situazione Adeyemi in odore di addio al Borussia Dortmund.