Sorteggio Champions, due derby agli ottavi di finale! E l’Inter…

Si è svolto poco fa il sorteggio di Champions League a Nyon. Andiamo a scoprire insieme gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Aston Villa-Club Brugge

Borussia Dortmund-Lille

Atletico Madrid-Real Madrid

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Inter-Feyenoord

Arsenal-PSV Eindhoven

Benfica-Barcellona

PSG- Liverpool

VI RICORDIAMO CHE ALLA VIGILIA C’ERA QUESTA POSSIBILITÀ DI ACCOPPIAMENTI



Liverpool contro Psg o Benfica

Barcellona contro Psg o Benfica

Arsenal contro Psv o Feyenoord

INTER contro Psv o Feyenoord

Atletico Madrid contro Real Madrid o Bayern Monaco

Bayer Leverkusen contro Real Madrid o Bayern Monaco

Lille contro Borussia Dortmund o Bruges

Aston Villa contro Borussia Dortmund o Bruges

Le parole di Rafael Benitez sulla Champions League rilasciate quest’oggi alla Gazzetta dello Sport.

Senza volerla trasformare in mago, Rafa, chi la vince questa Champions?

“C’è una mezza dozzina di avversarie, forse anche di più, con potenzialità indiscutibili. Ho detto Inter e confermo. Ma penso pure al Real Madrid: Ancelotti ha trovato un equilibrio, riesce a far convivere “quei quattro”. Il Paris Saint Germain sta crescendo, va considerato per la sua freschezza e per il suo calcio che Luis Enrique, che ho avuto al Real quando ero il secondo di Del Bosque, gli ha trasmesso. E non si possono ignorare il Liverpool, il Barcellona, l’Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen, l’Arsenal. Troppe ne abbiamo viste per sbilanciarci e fare brutta figura. Ma l’Inter c’è!”.

E comunque, incredibile ma vero quello che è successo al calcio italiano.

“Non lo avrebbe immaginato nessuno. Questa è la conferma che a certi livelli le distanze si assottigliano. Ma, onestamente, va considerato il sospetto che qualcosa da rivedere ci sia”.

Tre sconfitte che però valgono una bocciatura.

“Juventus e Milan stanno attraversando un momento di transizione, l’inizio di un ciclo nuovo che sta tardando a dare soddisfazioni. C’è qualche equivoco da risolvere, altrimenti non saremmo qua a parlare di questa situazione che fa male a Thiago Motta e a Conceição“.