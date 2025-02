Ultim’ora Schumacher, è successo di nuovo: tifosi sconvolti

C’è una notizia dell’ultim’ora che tira in ballo anche Michael Schumacher: i tifosi del tifosi tedesco sono senza parole

Un nome che rappresenta uno sport. Un uomo che è diventato leggenda, simbolo di una storia di successo. Michael Schumacher è questo (ma anche molto altro) per la Formula 1.

Il suo nome è legato indissolubilmente legato all’automobilismo, di cui continua ad essere leggenda vivente, ma soprattutto alla Ferrari: proprio l’unione del campione tedesco con la scuderia che più di tutte ha vinto in F1 ha fatto sì che si scrivessero pagine indelebili di questo sport. I cinque titoli mondiali vinti consecutivamente in rosso da parte di Schumacher rappresentano ancora oggi un record che Max Verstappen potrebbe eguagliare in questa stagione.

I pronostici però non vanno nella sua direzione, tutt’altro. L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ha portato una ventata di entusiasmo che ha fatto diventare la rossa la vera macchina da battere nel campionato 2025. La concorrenza non mancherà di certo (oltre alla Red Bull c’è da tenere in considerazione la McLaren, senza escludere dalla lotta la Mercedes), ma a Maranello si respira mai come quest’anno profumo di vittoria.

Ferrari, Hamilton come Schumacher: tifosi in estasi

Ecco allora che l’attesa per il responso della pista è spasmodica e riverbera anche in tutte quelle attività che precedono l’inizio della stagione.

Non sorprende allora la folla di appassionati che ha atteso i primi giri a Fiorano di Hamilton, così come quella che ha sbirciato il debutto della SF25. Di questo ha parlato anche l’ex pilota Ivan Capelli che alla ‘Gazzetta di Reggio’ si è lasciato andare ad un paragone tra quel che è accaduto con Hamilton e l’attesa che c’era ai tempi proprio di Schumi.

Capelli, ora commentatore tv, ha affermato: “C’era un’attesa importante che non si vedeva da anni, dall’epoca di Schumacher. Vedere tutti questi appassionati che si sono presentati presto per vedere i primi giri di Hamilton qualche settimana fa e poi per i primi giri di SF25. Questo è indice – ha aggiunto l’ex pilota – di tanta attenzione per il debutto dell’inglese, ma anche la consapevolezza che ci sono tutti gli elementi per puntare su qualcosa di serio“.

Il qualcosa di serio a cui si fa riferimento è ovviamente il titolo iridato, pilota o costruttori forse non fa tutta questa differenza. A Maranello ci credono un po’ tutti, magari per rinverdire i fasti dell’epoca di Schumacher, un campione che non è stato mai dimenticato in Ferrari.