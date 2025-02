Alex Zanardi, l’annuncio mette i brividi: tutta Italia commossa

Momento di grande emozione che riguarda il campione paralimpico: ecco cos’è successo con il 4 volte medaglia d’oro

Ci sono sportivi che prima di essere famosi per le proprie qualità atletiche, sono uomini grandiosi nonché veri e propri esempi per le generazioni a venire e non solo. Uno di questi è sicuramente Alex Zanardi, capace di risollevarsi dal periodo tragico che ha vissuto.

Era il 2001 quando subì il gravissimo incidente a Lausitzring, in Germania. Tutto ciò gli causò l’amputazione di entrambe le gambe, ma Zanardi da vero guerriero non si è mai arreso e ha saputo trovare il riscatto proprio dallo sport, naturalmente passando al paralimpico.

Nel paraciclismo ha partecipato ai Giochi Olimpici estivi di categoria a Londra e Rio, rispettivamente nel 2012 e 2016, vincendo la bellezza di 4 ori e 2 argenti. Risultati a dir poco straordinari che lo hanno portato ancora di più nell’olimpico degli sportivi.

Zanardi, parole e commozione: è stato annunciato

Per rendere omaggio ai sacrifici della leggenda vivente Zanardi, al Lux andrà in scena il docufilm “Tagliati per le corse” con la storia di 6 atleti alla ricerca del sogno paralimpico a Parigi. Non solo una storia di sport, ma anche di vita e di emozioni da pelle d’oca.

Francesco Mansutti, il regista di Tagliati per le corse, ha commentato così: «Ho seguito Alex Zanardi alle Paralimpidi di Rio ed ero con lui anche il giorno del suo incidente. Mi sembrava quasi un dovere, assolutamente positivo, seguire anche quest’ultimo capitolo del suo grande percorso. Questo racconto è la testimonianza che ci ha lasciato il campione, attraverso i suoi ragazzi».

In sala, oltre al Mansutti, ci saranno gli atleti Giulia Ruffato e Gabriele Scalise. Il Biglietto per coloro che sono soci costerà 4 euro mentre i non soci 5 euro. Sarà una meravigliosa giornata che mostrerà a tutto il pubblico presente questo meraviglioso docufilm.