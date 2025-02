Crollo improvviso, Sinner: novità dell’ultim’ora

Una notizia improvvisa cambia a sorpresa il futuro di Jannik Sinner: adesso il tennista italiano può sorridere.

Continua e continuerà a far discutere la squalifica assegnata a Jannik Sinner per l’oramai noto caso Clostebol. Il tennista italiano ha deciso di mettere una volta e per tutte fine al procedimento scegliendo la via del patteggiamento con la Wada, evitando così di portare ulteriormente avanti la vicenda e chiudendo questo capitolo della sua promettentissima carriera. Il numero uno al mondo ha concordato dunque per la sospensione per i prossimi tre mesi. Una sanzione che lo costringerà a saltare i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ma che gli permetterà di tornare in campo in tempo per gli Internazionali di Roma e, soprattutto, il Roland Garros.

Non si placano comunque le polemiche, con alcuni colleghi di Sinner, tra cui Novak Djokovic e Andy Murray, che hanno evidenziato una sostanziale ingiustizia intrinseca al provvedimento, sollevando il dubbio che nei confronti di un qualsiasi altro tennista di ranking inferiore non sarebbe stato riservato lo stesso precedente. Insomma, si è creato probabilmente un precedente scomodo per il futuro del tennis.

Notizia dell’ultim’ora: Sinner esulta

Intanto Jannik Sinner incassa in silenzio le accuse e continua a tenersi in forma per prepararsi già al rientro in campo. La squalifica decadrà infatti agli inizi di maggio, e il tennista italiano non vuole farsi trovare impreparato. Anzi, l’obiettivo è chiaramente quello di riprendere il suo cammino proprio da dove lo aveva lasciato, ovvero con la vittoria degli Australian Open per il secondo anno di fila.

Intanto, per il numero uno al mondo arriva un’ottima notizia. Sinner starà sicuramente seguendo da lontano i match dei suoi rivali, impegnati nel frattempo nei vari ATP 500 che precedono i due Masters 1000. E una grande sorpresa in tal senso è arrivata nella giornata di ieri da Carlos Alcaraz, eliminato contro ogni pronostico dal torneo di Doha dal numero 25 al mondo Jiri Lehecka. La sfida si è messa subito in salita per lo spagnolo, sconfitto nel primo set con un meritato 6-3 in favore del tennista ceco. Poi, la ripresa e la vittoria del secondo set per il nativo di Malaga, prima del crollo improvviso nel mezzo del terzo set che ha consegnato il passaggio del turno a Lehecka.

Una prova decisamente sottotono per Alcaraz, che ha sprecato la palla del doppio break ed è uscito da quel momento dalla sfida, subendo il ritorno di un Lehecka apparso sicuramente più deciso e determinato. Il ceco sale così al 22esimo posto nella classifica ATP, registrando anche il suo best ranking. Lo spagnolo, invece, spreca l’opportunità di guadagnare punti importanti per riavvicinarsi a Sinner, che resta così in testa con ampio margine.