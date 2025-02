Genoa-Balotelli ai titoli di coda, Gudmundsson può tornare in rossoblù: l’annuncio a sorpresa del DS

Il calciomercato del Genoa è molto attivo in questi ultimi giorni nonostante la sessione invernale in Italia sia finita da qualche settimana: il Grifone è al lavoro per trovare una sistemazione per Mario Balotelli a caccia di una nuova avventura considerando il poco spazio con Patrick Vieira con il numero 45 utilizzato con il contagocce dal suo arrivo in Liguria soprattutto dall’allenatore francese.

Calciomercato Genoa: quale futuro per Balotelli?

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni de Il Secolo XIX, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Mario Balotelli, tra i possibili partenti. “Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Addio nei prossimi giorni? Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione”.

L’ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City tra le tante sta recuperando da un infortunio alla mano e nonostante qualche problema fisico, dopo l’esperienza in Turchia, il numero 45 potrebbe provare una nuova avventura lontano dall’Europa, con l’America che potrebbe accogliere SuperMario. Per l’ex centravanti della Nazionale Italiana potrebbe verificarsi un trasferimento in Brasile o addirittura in MLS dove il calciomercato è aperto fino al 23 aprile.

Calciomercato Genoa: Gudmundsson può tornare in rossoblù

Il dirigente rossoblù si è anche espresso sul futuro di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina che a fine stagione deciderà se esercitare il diritto di riscatto per l’islandese: “Hanno la possibilità di farlo, non l’obbligo. A fine stagione ci vedremo e ne parleremo, se non lo riscattano dal primo luglio tornerà al Genoa. Può restare? Tante cose sono cambiate, a cominciare dal suo stipendio. Però adesso non è il momento, pensiamo alla salvezza”.