Inter, sofferenza e gioia: Lautaro stende il Genoa. Notte a +1 sul Napoli

L’Inter si regala una notte in vetta alla classifica di Serie A, almeno: 1-0 al Genoa firmato dal gol di Lautaro Martinez, di testa all’81’ La graduatoria ora dice: Inter 78 punti, Napoli 77, con gli azzurri di Antonio Conte impegnati nel lunch match di domani alle 12.30 contro il Como, in trasferta.

Primo tempo senza grandi emozioni, a causa soprattutto di una prova attenta e ordinata da parte di un Genoa venuto a San Siro per giocarsi le sue carte fino alla fine. La nota più di rilievo è stonata per Simone Inzaghi: si ferma Correa, ennesimo infortunio in questo periodo non facile per i nerazzurri da questo punto di vista, con Taremi che ad inizio ripresa ha rilevato l’argentino.

L’Inter nella ripresa cerca di alzare il ritmo, riuscendoci solo a metà. Dopo il 60′ si supera Leali sulla rovesciata di Pavard. L’Inter spinge, Barella con una gran botta colpisce in pieno l’incrocio dei pali, con Inzaghi che maledice ancora la sfortuna. C’è gloria per Josep Martinez, all’esordio stagionale in campionato, che è reattivo sul colpo di testa di Ekuban. Ed all’81’ ecco l’uomo più atteso: Lautaro Martinez colpisce di testa, deviazione decisiva di Masini, 1-0 per l’Inter. La squadra di Vieira va in realtà vicina al pari con la rovesciata di Venturino, poi Taremi impegna di nuovo Leali ed infine Darmian e Lautaro vanificano un contropiede che poteva chiudere la partita nel recupero. Inzaghi si aggiudica 3 punti che possono essere pesantissimi per il morale e la classifica.