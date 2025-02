La Lazio frena, solo 0-0 a Venezia. Cade il Bologna: il Parma vince 2-0

Si sono concluse poco fa le prime due gare di questo sabato di Serie A: il Parma supera 2-0 il Bologna all’esordio di Christian Chivu sulla panchina dei ducali, solo 0-0 tra Venezia e Lazio.

Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

Venezia-Lazio, la partita

La gara del Penzo inizia a ritmi molto bassi con i biancocelesti provano a fare la partita. La prima occasione per gli ospiti arriva al 22′: Zaccagni serve Dia che da due passi spara alto. Poca qualità, tanta quantità in un primo tempo opaco: al 37′ brutta notizia per Baroni che sostituisce l’infortunato Dele-Bashiru. Il primo tempo si conclude con pochissimi sussulti. La prima occasione della ripresa è sempre per la Lazio: Isaksen va alla conclusione ma Radu devia in angolo. Al 65′ occasione Venezia: Maric anticipa Dia e Lazzari ma conclude fuori. I padroni di casa ci riprovano al 74′: Oristanio si accentra e conclude, bravo Mandas nella respinta. Poche occasioni negli ultimi minuti, Venezia-Lazio termina 0-0.

Parma-Bologna, le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Parma-Bologna, la partita

Christian Chivu esordisce sulla panchina dei padroni di casa dopo l’esonero di Fabio Pecchia. Gara che inizia a ritmi blandi con entrambe le squadre che evitano di scoprirsi molto. Qualche accelerata di Bonny e Ndoye che però non portano a nulla di concreto. L’episodio del primo tempo arriva al 35′: Bonny aggancia in area e prova a spizzare la palla, Beukema si oppone con la mano è per Abisso è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Bonny che spiazza Ravaglia e porta in vantaggio il Parma. Nella ripresa il Bologna prova ad alzare il baricentro ma il Parma si chiude bene a al 79′ ne approfitta. Ottimo esordio per Chivu: il Parma batte 2-0 il Bologna e ottiene tre punti pesantissimi in ottica salvezza.