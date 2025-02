Serie A, Parma-Bologna e Venezia-Lazio: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per le prime due gare del sabato di Serie A in programma alle 15. Al Tardini il nuovo Parma di Chivu riceve il Bologna di Italiano nel più classico dei derby emiliano, al Penzo, invece l’ultima spiaggia per il Venezia di Di Francesco che proverà a bloccare la Lazio di Baroni.

PARMA-BOLOGNA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VENEZIA-LAZIO

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni