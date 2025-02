Inter, siparietto Sommer-Dumfries dopo l’operazione: l’olandese scherza, “Lasciale riposare”

Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, sul proprio profilo Instagram ha voluto rassicurare i tanti tifosi nerazzurri dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri: intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra.

L’estremo difensore svizzero rimarrà ai box almeno per una trentina di giorni con Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che questa sera prenderà il suo posto contro il Genoa, guidato da Patrick Vieira, altra vecchia conoscenza del mondo meneghino.

Le parole su Instagram di Sommer e il siparietto con Dumfries

“Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter”.

Tra i tanti commenti spicca quello di Denzel Dumfries che ha voluto ironizzare dopo le parole dello svizzero: “Per favore non incrociare le dita fratello, lasciale riposare”.