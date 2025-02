Torino-Milan 2-1: crollo rossonero anche in campionato

Dopo l’eliminazione in Champions League crolla anche in campionato il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri escono sconfitti 2-1 dall’ostica trasferta di Torino contro i granata. Protagonista Milinkovic Savic, autore di tante super parate tra cui quella sul rigore di Christian Pulisic. Per i granata decisiva l’autorete sfortunata di Malick Thiaw e il gol di Gineitis. Nel Milan in gol Reijnders.

Torino-Milan, le ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli.

MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore: Conceição.

Toro avanti, super Milinkovic Savic

Parte forte il Torino subito in vantaggio dopo 6 minuti, autorete di Malick Thiaw. Su lancio da metà campo in profondità per Sanabria, Thiaw cerca di limitare l’attaccante granata ma arriva in uscita Maignan che rinvia. Centrato il suo compagno in pieno e palla che termina lentamente in rete. Tedesco sfortunato contro il Toro è infatti il secondo autogol stagionale. Al 21′ intervento decisivo di Milinkovic Savic a evitare il pari. Joao Felix scambia palla con Reijnders e poi lancia l’attaccante, che a tu per tu con Milinkovic calcia ma il portiere granata alza la traiettoria sopra la traversa. Al 32′ il Milan ha la palla per pareggiare, fallo di mano di Pedersen, rigore per i rossoneri. Dal dischetto si presenta Pulisic. Milinkovic è però attento e para. Quarto rigore parato in stagione da Milinkovic Savic, come Donnarumma nel 2019. Uno solo subito da Ndoye nella scorsa giornata. Primo errore per lo statunitense. Al 39′ Vlasic sfiora il 2-0. Elmas riceve sulla sinistra, converge e premia l’inserimento in area del croato: tiro a botta sicura del e ottima deviazione di Maignan in angolo.

Reijnders pareggia, Gineitis segna il 2-1

Al 57′ il Milan prova a reagire col subentrato Fofana. Tiro da fuori area di uno dei due subentrati rossoneri, con il portiere granata che respinge e poi Pedersen che evita il corner rinviando su Joao Felix e facendo terminare la traiettoria sul fondo. Milan che ci prova ancora al 64′. Super Milinkovic-Savic salva ancora. Lancio in profondità per Rijnders, che si presenta in area e conclude ma il portiere granata riesce miracolosamente a deviare in corner con il piede destro. Milan che pareggia al 75′ con Reijnders. Walukiewicz respinge male un pallone servito in area da Sottil. Ne approfitta Reijnders, che scarica un bolide alle spalle di un Milinkovic-Savic che stavolta non compie il miracolo. 2-1 immediato del Torino con Gineitis. Sanabria batte velocemente una punizione dal limite dell’area servendo Gineitis, che con un gran diagonale trafigge Maignan e firma il 2-1. Al 90′ il Milan ci prova con Pavlovic ma manca il 2-2. Colpo di testa del centrale difensivo su cross da sinistra, pallone fuori di poco. Finisce così con il Torino che vince 2-1.