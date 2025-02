Addio alla medaglia olimpica: il messaggio commuove

Arriva il mesto addio alla medaglia olimpica: il messaggio è commovente, i tifosi non riescono a trattenere le lacrime. Ecco tutti i dettagli

Brutto giorno per gli appassionati di sport che devono dare l’addio ad un nome di assoluto spicco che si era distinto nel corso della sua carriera nella sua disciplina. Il messaggio recente che sta commuovendo tutti i tifosi e il web non lascia spazio a dubbi: c’è l’addio.

D’altronde quando senti che è il momento giusto per farla finita non ha senso continuare quando poi magari saranno gli altri a decidere per te. Arriva questo giorno doloroso, dunque, che segna il ritiro dalle scene di un campione olimpico che ci aveva deliziato con una medaglia conquistata ai Giochi del 2016 a Rio de Janeiro. L’annuncio è stato dato dallo stesso protagonista con un lungo post social, via Instagram.

Addio alla medaglia olimpica, tifosi in lacrime dopo il messaggio emozionante

Nei dettagli si tratta dell’annuncio di ritiro da parte del pallavolista Matteo Piano, centrale della Powervolley Milano. “Ho raccontato storie assurde legate al mio numero di maglia, e invece parte tutto da qui. Da quel giorno che mi diedero questa divisa enorme con questo 11 solo per fare una foto”, è l’incipit ad un lunghissimo ed emozionante post a corredo di una foto di lui da adolescente con una maglia da pallavolista alle prime schiacciate.

“Questa foto è sempre stata a casa di mia nonna Dina finché ha vissuto e mi faceva sorridere vedermi lì con quel bel taglio a scodella sul suo freezer quando andavo a trovarla. Da quella palestra di Asti sono arrivato fino a Milano, e il 02 marzo 2025 ore 18.00 all’Allianz Cloud farò la mia ultima partita di campionato“, continua. Fissata dunque quale sarà la data della sua ultima partita, dando appuntamento ai fan, sia a chi vorrà applaudirlo sia a chi vorrà fischiarlo, come scherza qualche riga dopo sempre nel post.

Il “gigante buono” come è soprannominato nel suo ambiente, ha deciso di ritirarsi al termine della stagione. Dopo una carriera che gli ha portato diverse soddisfazioni. Oltre alla già citata medaglia d’argento all’Olimpiade, infatti, è arrivato anche uno scudetto col Modena, ha avuto il ruolo di leader e capitano di Milano per anni, oltre ad una serie infinita di riconoscimenti vari. “Anche con un golfino di lana o in costume da bagno mi sentirò sempre l’11 addosso e credo sia merito di tutto l’affetto che ho ricevuto”, chiude. Appuntamento al 2 marzo per l’ultimo e commovente saluto della sua carriera.