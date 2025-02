Hamilton asfaltato: per la Ferrari è un vero incubo

La stagione 2025 di Formula Uno sta per iniziare, tifosi in fermento per l’esordio ufficiale di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari.

Il nuovo campionato di Formula Uno è sicuramente uno dei più attesi e affascinanti degli ultimi anni. Tra i motivi rientra sicuramente il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo britannico ha lasciato la Mercedes per sposare la causa della scuderia di Maranello. Il quarantenne insegue il suo ottavo successo personale e sogna di farlo con lo storico team italiano che, a sua volta, vuole tornare al successo dopo un lungo digiuno.

L’entusiasmo generale degli appassionati di Formula Uno è da collegare anche alla ritrovata competitività ai vertici del circus. La McLaren è la squadra chiamata a difendere il titolo di miglior costruttore, tornato a Woking dopo ventisei anni di attesa con l’operato dei due piloti Norris e Piastri. Un trionfo maturato grazie allo sviluppo di una monoposto di altissimo livello, confermatasi come la più continua nel corso della stagione.

Alle spalle delle vettura papaya sono giunte – in ordine – la Ferrari e la Red Bull. La rossa proverà a seguire la scia della crescita avuta nella seconda parte del 2024, proverà a farlo con Hamilton in sostituzione di Carlos Sainz al fianco di Leclerc. Una mossa condivisa anche dalla scuderia di Milton Keynes, la quale si è separata da Sergio Perez per affidarsi al neozelandese Liam Lawson in coppia con il fuoriclasse Max Verstappen

Ferrari, Hamilton all’inseguimento di Leclerc

La Ferrari e i suoi tifosi sognano con la coppia Hamilton-Leclerc, la speranza è quella di mettere fine alla lunga astinenza dai titoli ininterrotta dalle stagioni 2007 e 2008. La crescita avuta nella seconda parte del campionato 2024 fa ben sperare, un progresso che ha reso la rossa una seria antagonista per il mondiale costruttori. Resta, però, un feeling tra trovare tra Lewis e la vettura progettata a Maranello. Una missione da non sottovalutare sia dall’esperto pilota che dalla scuderia, un impatto corretto dal principio può aumentare – vertiginosamente – le possibilità di vittoria della Ferrari.

Il recente Shakedown effettuato sul circuito di Fiorano dai due piloti Ferrari ha evidenziato un elemento che può destare preoccupazione ai tifosi e al team stesso. A riferirlo è il quotidiano sportivo spagnolo Marca, secondo cui Leclerc ha rifilato ben otto decimi al suo nuovo compagno di squadra. Un gap importante a parità di monoposto, dati che mostrano un Hamilton costretto già ad inseguire il veterano di casa.

In attesa dell’esordio ufficiale che avverrà a Melbourne nel weekend del 14-16 marzo, nuovi dati saranno prodotti nei test pre-season in programma dal 26 al 28 febbraio sul circuito di Sakhir in Bahrein.