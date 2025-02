Juventus, Giuntoli: “Non possiamo mancare la Champions League”

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida della Unipol Domus Arena contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni a partire dall’eliminazione in Champions: “Siamo delusi e arrabbiati dal punto di vista economico e dell’immagine, volevamo passare. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo diminuito il monte ingaggi e l’età media. Noi vogliamo sempre fare una grande gara come anche stasera. Siamo consci che potevamo avere degli alti e bassi ma dobbiamo rimanere uniti e mantenere la barra dritta“.

Può diventare una risorsa avere sia Vlahovic che Kolo Muani: “Sì abbiamo tanti attaccanti bravi e il mister sta cercando di gestirli. Sì, possono anche giocare insieme“.

Juventus, ancora Giuntoli

Sui giocatori in prestito: “Abbiamo tanti calciatori di proprietà. Ci sono situazioni da risolvere. Questi giocatori li vogliamo tenere e loro vogliono rimanere alla Juventus. Siamo fiduciosi anche perché abbiamo un bel rapporto con i club di provenienza. Siamo concentrati sul presente e poi per il futuro abbiamo l’estete per pensarci“.

Non si può fallire l’obiettivo qualificazione alla Champions League per il prossimo anno: “Si è troppo importante sia dal punto di vista economico che calcistico“.