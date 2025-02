Juventus, Thiago Motta: “Peccato non averla chiusa”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato così di Kenan Yildiz dopo il successo 0-1 contro il Cagliari, ai microfoni di DAZN: “Sono d’accordo con Montella. Kenan ha grandi capacità sia fisiche che tecniche. Ha una grande mentalità. Nell’uno contro uno può sempre creare grandi occasioni. Deve però sicuramente migliorare nelle conclusioni perché gli capitano delle situazioni come stasera molto spesso. E’ sempre lucido quando arriva in area poi il gol arriverà. Che parta da trequartista o da ala arriva sempre in area e questo mi piace. Non era facile oggi in questo ambiente. Nel primo tempo non abbiamo chiuso la gara ma abbiamo portato i punti a casa e siamo contenti. A Yildiz facciamo vedere delle immagini per farlo migliorare nell’arrivare a chiudere in area di rigore. Ha un grande fisico, ha un grande tiro anche. Ci sono delle cose su cui dobbiamo insistere perché è un ragazzo di un grande livello“.

Juventus, Thiago Motta sul primo tempo e la lotta al quarto posto

Il tecnico bianconero ha parlato così del primo tempo bello della Juventus: “Volevamo creare superiorità con Locatelli più i due centrali. Abbiamo gestito bene il possesso giocando veloce la palla. I nostri giocatori sono forti tecnicamente e con questo campo veloce potevano mostrarlo. Abbiamo creato tanto nel primo tempo e peccato per non averla chiusa. Forse ci è mancata lucidità perché abbiamo giocato tante partite perché con un primo tempo così dobbiamo chiudere il match. Però è positivo che nel secondo tempo abbiamo gestito bene“.

Così invece si è espresso il tecnico sulla possibile lotta scudetto: “Noi pensiamo partita partita. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Il campionato è equilibrato e le squadre che stanno in alto, tranne l’Atalanta, hanno qualche difficoltà a chiudere le gare. Adesso Coppa Italia e poi Verona. Un’altra battaglia, dobbiamo essere sempre al massimo“.