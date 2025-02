Napoli, ora sei sotto pressione!

Il Napoli alle 12:30 contro il Como dovrà rispondere all’Inter che ieri, con fatica, è riuscita a superare il Genoa. La squadra di Antonio Conte avrà tutta la pressione addosso. I tre punti conquistati dai nerazzurri con la rete di Lautaro Martinez ieri infatti hanno portato la squadra di Inzaghi in testa per una notte. Tre punti che portano l’Inter davanti alla squadra di Antonio Conte di una sola lunghezza, ma tanto basta per rovesciare un macigno sul Napoli.

Napoli, ostacolo Como

L’allenatore del Napoli però è un tecnico navigato che conosce queste situazioni e non si farà certamente condizionare. Il Napoli ormai ha ingaggiato questo duello, in cui parte evidentemente sfavorito sulla carte. Ma con l’Inter impegnata nelle coppe potrà provare fino in fondo a dare fastidio alla formazione nerazzurra.

L’ostacolo Como è un passaggio non scontato della stagione. La squadra di Cesc Fabregas è abile ad attaccare le formazioni che hanno un vantaggio “psicologico” nella gara. Recentemente ha messo in difficoltà la Juve e il Milan e anche battuto la Fiorentina. E soprattutto si trova in un momento di forma molto importante di alcuni dei suoi gioielli. In particolare, Assane Diao e Nico Paz che hanno dimostrato di essere di un livello superiore rispetto alla media della Serie A. E sono pronti a stupire anche oggi, di fronte ad una delle formazioni più forti del campionato come è il Napoli.

Verso Napoli-Inter

Tutto questo accade a una settimana da Napoli-Inter, la sfida scudetto. Sarà una gara fondamentale in ottica Scudetto perché potrebbe dare la spinta definitiva ad una delle due contendenti. Ma sarà anche l’ennesima settimana in cui i nerazzurri giocheranno una gara infrasettimanale in più rispetto al Napoli. Infatti, l’Inter martedì giocherà in Coppa Italia contro la Lazio nei quarti di finale. Un piccolo vantaggio in più per il Napoli in vista della sfida forse decisiva per il titolo, visto che i partenopei sono usciti dalla Coppa Nazionale proprio contro la Lazio.