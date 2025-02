Napoli sconfitto a Como: festeggiano i lariani 2-1, Inter in testa alla classifica

Superlativa prestazione del Como di Cesc Fabregas che conquista tre punti fondamentali battendo 2-1 il Napoli. Decisiva l’autorete di Rrhamani dopo un’incomprensione con Meret e il gol di Diao. Vano il provvisorio pari firmato da Raspadori. Per la truppa di Antonio Conte si tratta della quarta partita consecutiva senza vittorie, dopo tre pareggi filati. E l’Inter ora è in vetta alla classifica di Serie A. Sabato prossimo al Maradona lo scontro diretto.

Altra prova opaca del Napoli che sta vivendo un momento di difficoltà e si trova adesso ad affrontare lo scontro diretto contro l’Inter inseguendo i nerazzurri. In questa fase decisiva della stagione sembra esserci un calo della formazione guidata da Conte.

Nel frattempo Inzaghi ieri ha parlato così in conferenza stampa:

E’ una partita manifesto del momento che sta vivendo l’Inter?

“Sono molto contento, faccio i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto un grande partita, dura, contro un avversario di valore. Sapevamo che il Genoa aveva speso tanto, siamo stati bravi a non innervosirci e rimanere lucidi. C’era stato l’ennesimo incrocio dei pali, prima del gol meritato m. In Italia tutte le partite sono complicate, basta guardarsi intorno. Avrei fatto i complimenti ai ragazzi anche senza vittoria. Siamo a 43 partite totali tra Nazionale e club”.

E’ contento della partita di Martinez?

“E’ stato bravissimo, ma l’abbiamo voluto, scelto in estate. C’era la possibilità di prendere altri portieri, è stata fatta una scelta con la società. Sommer ha avuto continuità, ma Josep sa che sarà il futuro dell’Inter, ha lavorato in silenzio, si è meritato una serata così. Non avevo dubbi su di lui, deve continuare così come sta facendo in allenamento, le partite sono una conseguenza”.

Thuram recupera? Martedì che partita sarà?

“Martedì è un quarto di finale contro un’ottima squadra, daremo una grande importanza come sempre fatto. La prepareremo nel migliore dei modi, la Lazio è nelle stesse nostre condizioni, avendo fatto tantissime partite. Per gli infortunati vedremo, anche Frattesi aveva problemi accusati nell’ultimo riscaldamento. Correa ha avuto una distorsione al ginocchio, cercheremo di fare nel migliore dei modi”.

Lautaro.

“E’ il nostro capitano, ci darà altre soddisfazioni. Deve continuare così come tutti gli altri attaccanti”.