Pazzesco Berrettini, tutti a bocca aperta: è successo due anni fa

Incredibile se si pensa alla sua situazione di un anno fa. Il tennista romano è tornato ad essere il ‘Martello’ che ha dato lustro al tennis italiano prima dell’esplosione di Sinner

Berrettini può sorridere, anche se uscire da un torneo non può essere mai una cosa bella. Venerdì il tennista romano ha detto addio all’ATP 500 di Doha: sconfitta ai quarti – 4-6, 6-4 e 6-3 – contro il britannico Jack Draper, numero 16 nel ranking.

Draper ha dimostrato di avere una condizione atletica migliore di Berrettini, che al primo turno era stato capace di battere (per la prima volta) e buttare fuori un mostro sacro, seppur agli sgoccioli della sua carriera e con acciacchi vari, come Novak Djokovic. Al secondo aveva poi superato l’olandese Tallon Griekspoor.

Berrettini nella Top 30

Il cammino a Qatar 2025 si è così interrotto a un passo dalle semifinali. Ma il percorso di Berrettini è stato importante, tanto da consentirgli di tornare tra i primi trenta al mondo. Ormai è ufficiale, il classe ’96 è sicuro di balzare al trentesimo posto lunedì prossimo, 24 febbraio.

Il traguardo sarà raggiunto grazie anche all’eliminazione dell’argentino Tomas Martin Etcheverry al Rio Open, contro il francese Alexandre Muller.

Riecco il ‘Martello’

Non è un risultato banale per Berrettini. Un anno fa occupava la 129esima posizione e la sua carriera, anche a causa di problemi fisici, sembrava già in picchiata. Una tale risalita è il segnale di quanto abbia lavorato in questi mesi per tornare a essere il ‘Martello’ che, ancor prima dell’esplosione di Sinner, aveva dato lustro al tennis italiano.

MATTEO BERRETTINI RITORNA IN TOP 30 ❤️‍🔥 Per la prima volta dal 12 giugno 2023 Matteo Berrettini farà il suo ritorno tra i primi 30 tennisti al mondo! Grazie ai risultati maturati questa settimana, il tennista azzurro andrà a occupare la trentesima posizione del Ranking ATP dal… pic.twitter.com/UD974OaAJY — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) February 21, 2025

Berrettini torna nella top 30 dopo quasi due anni. L’ultima volta fu il 12 giugno del 2023.

Berrettini torna subito in campo

Berrettini non si ferma. Il ritorno in campo è previsto la prossima settimana, all’ATP 500 di Dubai. Il primo sfidante del romano sarà il francese Gael Monfils, numero 38 nel ranking. In caso di vittoria potrebbe affrontare il bulgaro Dimitrov.

Dopo Dubai, Berrettini volerà negli Stati Uniti per giocare il Sunshine Double (Indian Wells e Miami). Negli USA potrebbe essere testa di serie.