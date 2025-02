Sinner messo alle strette, ora è una certezza: altra mazzata

Jannik Sinner messo alle strette: adesso c’è una certezza sul suo futuro, arriva l’annuncio, altra mazzata per l’altoatesino azzurro

Non si placa la bufera mediatica intorno a Jannik Sinner. D’altronde quando si è il tennista numero uno al mondo, alcune cose bisogna anche metterle in conto. E così in molti stanno parlando, anche con vena polemica, di quanto successo in merito alla famosa vicenda doping che si trascina dalla scorsa estate.

Come noto, l’altoatesino alla fine ha patteggiato con la Wada, la quale inizialmente chiedeva tra l’uno e i due anni di squalifica, per “soli” tre mesi di stop. Probabilmente il minore dei mali in quanto così salterà solo tornei minori, rientrando in tempo per il Roland Garros. Apriti cielo. Per diversi haters questa cosa non va bene e non hanno perso tempo, iniziando a polemizzare con la federazione e lo stesso tennista.

Sinner, arriva un’altra mazzata: l’annuncio dopo la squalifica

Il più fervente degli oppositori è sicuramente Nick Kyrgios ma nelle ultime ore sono arrivate vere e proprie stilettate da diversi esponenti del tennis, sia del presente che del passato. Come fatto, ad esempio, da Nicolas Escudé.

L’ex tennista francese, oggi commentatore tecnico per Eurosport, si è così espresso sulla vicenda. “Se ne sentirà parlare sicuramente a lungo”, è l’incipit del suo discorso relativo a questo caso. E poi prosegue: “Trovo strano un accordo, dico in generale” prova a giustificarsi Escudé. Ma poi entra in tackle a gamba tesa.

“Il fatto che sia stato raggiunto un accordo lo trovo molto ambiguo. Quando ci troviamo davanti ad una situazione del genere bisogna essere netti. Se si è colpevoli bisogna sanzionare, se non si è colpevoli archiviare il tutto”. L’ex tennista lascia intendere che questo fare è più di un’ammissione che qualcosa sotto ci sia ma alla fine si è giunti in qualche modo all’accordo.

Escudé prova comunque a immedesimarsi in Sinner “il quale conviveva con questa situazione da quasi un anno e non poteva più sopportarla. È un bene per lui, tra l’altro non salterà nessun gran Slam, ma è triste per il tennis e apre un precedente pericoloso per il futuro“, prova ad ammonire il francese. “Non saltare nessun grande torneo è per lui il male minore“, chiude. Il suo punto di vista sarà arrivato forte e chiaro sia a chi è con Sinner sia a chi gli è contro. Alimentando speculazioni e insinuazioni su quanto successo.