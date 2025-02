Tragedia nello sport italiano: il campione è morto

Una tragedia immane quella che è accaduta all’ex sportivo, rimasto vittima di un incidente alla giovane età di 34 anni

Ci sono alcune storie che non vorremmo mai raccontare. Purtroppo lo sport ci porta anche a dover parlare di lutti improvvisi, che ti lasciano senza parole e con tanta rabbia. Eppure questo è quello che è accaduto a Concorrenzo, provincia di Monza e Brianza.

Una storia di uno sportivo, un uomo, un padre di famiglia tragicamente scomparso nonostante avesse ancora tutta la vita davanti. Un incidente stradale che non ha lasciato scampo al 34enne, nemmeno la corsa disperata in ospedale è servita ad evitare il peggio.

Lutto nello sport, aveva solo 34 anni

William Procopio era un pallavolista con un passato anche al Vero Volley, in campo come seconda linea con il ruolo di libero. Come detto, lo scontro con una Mini Cooper nel tardo pomeriggio di lunedì è stato fatale al 34enne. Il club brianzolo era a dir poco devastato da ciò che è accaduto: “Ciao Caro Willo. È difficile trovare le parole in un giorno così buio e triste, meglio lasciar parlare questi ricordi ed il tuo contagioso sorriso. Ti porteremo sempre nei nostri cuori”.

Lascia una moglie e due bambini, Alex di 4 anni e Andrea di appena 7 mesi. Roxana, un’amica della moglie nonché madrina del secondogenito, ha aperto una raccolta fondi per aiutare Larisa, la consorte: “Willy era un uomo straordinario, un padre e marito amorevole, sempre pronto a dare il suo supporto a chiunque ne avesse bisogno. La sua famiglia ora affronta una realtà difficile: il dolore di una perdita irrimediabile e una situazione economica che rende ancora più arduo il cammino da percorrere. Sua moglie, insieme ai due bambini, si trova ora a fronteggiare non solo il lutto, ma anche le difficoltà pratiche ed economiche legate alle spese funerarie e al sostegno quotidiano”.