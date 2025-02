Verstappen squalificato, F1 choc: Mondiale da riscrivere

Per Max Verstappen è concreto il rischio di incorrere in una squalifica che stravolgerebbe il Mondiale che sta per iniziare

Un Mondiale che si preannuncia scoppiettante, non fosse altro che per la grande incertezza che c’è al vertice. Dalla McLaren alla Ferrari, passando per Red Bull e Mercedes, sono almeno quattro le scuderie che partono con l’ambizione di lottare per il titolo, anche se manca ancora il verdetto della pista, quello che conta di più.

Ci sarà da divertirsi con Hamilton in rosso che punta all’ottavo titolo in carriera e Verstappen che, invece, punta al quinto titolo mondiale: per l’olandese c’è la possibilità di agganciare Schumacher proprio a quota 5 titoli consecutivi vinti. Per il pilota della Red Bull però ci sono più ombre che lo stanno accompagnando verso l’inizio della stagione.

Una riguarda sicuramente la competitività della Red Bull che nella seconda parte della scorsa stagione è stata superata da McLaren e Ferrari. La scuderia austriaca sarà riuscita a ricucire il gap che si era creato o Verstappen dovrà ‘inventarsi’ qualche magia per restare in lotta per il titolo? Altra ombra riguarda poi il rapporto con la Fia: le rigide regole anti-parolacce non sono andate giù al pilota che in più di un’occasione ha fatto capire di gradire poco il modo di governare la Formula 1 di Mohammed Ben Sulayem.

Verstappen rischia la squalifica: ecco il motivo

Sempre in tema di normative, ce n’è un’altra che può creare problemi a Verstappen e riguarda i punti di penalità sulla licenza.

Ogni pilota ne ha 12 a disposizione in un anno e l’olandese ne ha già consumati 8: con altri quattro punti di penalità, per Verstappen scatterebbe la squalifica per un GP come accaduto a Magnussen lo scorso anno. Il numero 1 dovrà evitare penalità almeno per quattro mesi e undici gare: soltanto il 30 giugno, prima del GP di Silverstone, gli scadranno i primi punti e potrà così tirare un sospiro di sollievo.

Fino ad allora però Verstappen dovrà rigare dritto, evitando anche scontri troppo duri come quelli che lo scorso anno gli sono costate diversi punti sulla licenza. Insomma, Max dovrà controllarsi per evitare uno zero in una gara che, in un mondiale che si preannuncia particolarmente equilibrato, potrebbe anche costare molto caro.

Sulla stessa scia del campione del mondo c’è anche Alonso che però ha un vantaggio non di poco conto: inizierà a scartare punti già dal GP di Cina del 23 marzo, quindi dovrà ‘resistere’ soltanto una gara.