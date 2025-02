Batosta tremenda, ribaltone Sinner: notizia sorprendente

Un (doppio) flop incredibile che fa felice il tennista numero al mondo, che tornerà dalla squalifica agli Internazionali di Roma

Il primo torneo di Sinner dopo la squalifica di 3 mesi, che scadrà il prossimo 4 maggio, saranno gli Internazionali di Roma, non giocati l’anno scorso a causa dell’infortunio all’anca.

Sinner perde il primo posto nel ranking?

Il tennista altoatesino inizierà la preparazione in vista della ripresa prima del 13 aprile, quando termina ufficialmente il divieto di allenarsi sui campi ufficiali. Dopo il patteggiamento con la Wada, più di qualche tifoso del classe 2001 ha temuto il peggio: l’addio al primo posto nel ranking ATP acciuffato ufficialmente il 10 giugno 2024, nel corso del Roland Garros.

Distacco ampio da Zverev e Alcaraz

Ma il distacco tra Sinner e gli altri, in particolare da Zverev e Alcaraz rispettivamente secondo e terzo, era e rimane troppo ampio. Nel momento della sospensione, Sinner aveva 11.330 punti, 3.195 in più del bulgaro e 3.920 in più dello spagnolo.

Quando tornerà in campo, l’azzurro avrà 1.600 punti in meno per via della mancata partecipazione ai tornei calendarizzati, dall’ATP di Doha al Masters 1000 di Montecarlo fino a Miami, dove un anno fa venne trovato due volte positivo al Clostebol.

In totale, quindi, Sinner si ritroverà con 9.730 punti e cioè con un margine tale da consentirgli di mantenere la vetta della classifica mondiale. Solo un exploit dei sopracitati Zverev o Alcaraz potrebbe, anzi ormai avrebbe potuto mettere in discussione il primo posto del 23enne.

Zverev e Alcaraz, doppio flop che fa felice Sinner

In questi anni anni Zverev che Alcaraz hanno dimostrato di non avere quella continuità che è requisito fondamentale per ambire al primo posto nel ranking, dunque per impensierire il collega italiano.

Lo spagnolo è stato appena buttato fuori ai quarti dell’ATP di Doha, mentre il numero 2 al mondo ha subito detto addio anche al Rio Open, dopo l’eliminazione a Buenos Aires.

Early point of the YEAR contender? 🤯🆙 An inspired @fran_comesana stuns world No.2 Zverev 4-6 6-3 6-4 🔜 first ATP semi-final!@RioOpenOficial | #RioOpen pic.twitter.com/myF8hZIadU — ATP Tour (@atptour) February 22, 2025

A sorpresa Zverev è stato mandato a casa ai quarti di finale dall’argentino numero 86 nel ranking, Francisco Comesana. Sul clay di Rio il classe 2000 è stato autore di una prova praticamente perfetta, che ha rimesso a nudo alcuni difetti e alcuni limiti del bulgaro. Con lui e Alcaraz, insomma, Sinner può dormire sonni tranquilli.