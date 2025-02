“Criminale”: Kyrgios ora esagera, c’entra ancora Sinner

Nick Kyrgios ora esagera, arriva un nuovo attacco: “Criminale”. Attacco senza mezzi termini da parte del tennista. C’entra ancora Sinner

Jannik Sinner nel corso di questi anni sta scoprendo di avere diversi haters, personaggi disposti a tutto pur di attaccarlo. Uno di questi è sicuramente Nick Kyrgios, che combatte una vera e propria crociata contro l’altoatesino da diversi mesi. L’accusa principale a cui si è aggrappato l’australiano è la nota vicenda relativa alla positività al Clostebol da parte dell’azzurro con conseguente possibile squalifica chiesta dalla WADA da uno a due anni. Ma l’avversione probabilmente nasce dall’essere l’ex di Anna Kalinskaya.

Alla fine il tutto è stato archiviato con il patteggiamento tra le parti e tre mesi di squalifica. Sinner attualmente non può competere adesso ma ci sarà negli impegni che contano a partire dal Roland Garros. Probabilmente il male minore. Pur essendo un caso concluso, Kyrgios continua a sparare a zero sul collega, non dandosi pace di come si è chiusa la vicenda. Parlando chiaramente di “sistema truccato”.

Kyrgios esagera ancora: “Criminale”, l’accusa è pesantissima!

Se Kyrgios continua la sua crociata personale contro l’attuale leader mondiale del tennis, ci sono anche tanti difensori di Sinner, specialmente sui social. E negli ultimi giorni non è passato inosservato un “siparietto” avvenuto che ha coinvolto in prima persona una leggenda del tennis e lo stesso Kyrgios.

È stata pubblicata, infatti, una foto fatta tramite Intelligenza Artificiale che vede nel 2084 il 29enne da anziano, in un letto d’ospedale, ancora ossessionato dalla vicenda: “Ti ho raccontato di quando Sinner ha fallito due test antidoping? Tutto il sistema è truccato!”, recita il simpatico post.

Sotto allo stesso, tra i vari commenti, c’è quello di Boris Becker che ha risposto con un “lol”, che in gergo social significa apprezzamento, approvazione divertita. Kyrgios non ha perso tempo e ha risposto subito al commento: “Cosa succede criminale?”.

Si tratta di un vero e proprio attacco personale che fa riferimento ad una brutta vicenda capitata all’ex tennista che fu condannato a 30 mesi di carcere (poi ridotti) per bancarotta fraudolenta da un tribunale inglese. Al momento non c’è stata risposta da parte dell’ex numero uno al mondo, vincitore di 6 Slam in carriera e 49 tornei totali. Becker si è sempre schierato al fianco di Sinner ed è uno dei suoi sostenitori più convinti.