De Zerbi è furioso con l’arbitraggio: “Non allenerò più in Francia”

Una sconfitta micidiale (0-3 in trasferta, ndr), quella del Marsiglia di Roberto De Zerbi contro l’Auxerre, che non ha di certo rallentato le polemiche dell’ex tecnico del Brighton sull’arbitraggio che, a detta di De Zerbi, avrebbe interpretato in modo distorto diversi episodi sul campo. Le controversie più evidenti riguardano il rosso a Cornelius e un mancato rigore per fallo su Merlin.

Le parole di De Zerbi.“L’arbitro non è stato calmo nell’arbitrare questa partita a causa delle controversie, senza dubbio. Nessuno della squadra arbitrale è stato all’altezza per una partita di questo livello. Spero che il cartellino rosso a Cornelius e il rigore netto non dato a Merlin non vengano visti fuori dalla Francia, perché dà davvero una cattiva immagine del calcio francese. Dopo l’OM non allenerò più in Francia”, ha chiosato De Zerbi.

Non ci è andato più leggero il presidente dell’OM Longoria: “Corruzione, vera corruzione. Era tutto pianificato, fin dal giallo di Balerdi contro l’Angers. Penso che tutta la Francia abbia visto questa direzione di gara vergognosa. In quarant’anni non ho mai visto nulla di simile, è inaccettabile”.

Futuro lontano dalla Francia?

In classifica il Marsiglia si trova al secondo posto a tredici punti dal PSG e con tre lunghezze di vantaggio sul terzo posto occupato dal Nizza. L’OM era reduce da tre vittorie consecutive ottenute contro Lione, Angers e Saint Etienne, con un mese di febbraio pressoché perfetto fino alla sconfitta di due giorni fa.

E chissà che le parole del tecnico non possano scatenare i primi indizi sul suo futuro. Qualche club italiano in passsato aveva già sondato De Zerbi e un ritorno di fiamma di una big potrebbe anche esserci in estate. Di certo il lavoro dell’ex tecnico del Brighton è stato finora molto positivo.

De Zerbi ha parlato a chiare lettere: “Sono italiano e dopo l’Olympique de Marseille non allenerò più in Francia. Se i francesi saranno soddisfatti di questo arbitraggio, tanto meglio per loro, ma oggi (sabato, ndr) è stato uno scandalo”.